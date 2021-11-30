В центре Киева 1 декабря ограничат движения автотранспорта

На нескольких центральных улицах Киева планируется 1 декабря временно ограничить движение автотранспорта вследствие проведения массовых мероприятий.

Источник: telegram патрульной полиции Киева, пресс-служба Киевской городской государственной администрации

Детали: В течение дня возможны ограничения движения транспорта на улицах:

Крещатик;

Михайловской;

Шелковичной;

Лютеранской;

Круглоуниверситетской;

Архитектора Городецкого;

Заньковецкой;

Садовой;

Институтской;

Липской.

Также в "Киевпасстрансе" предупреждают о возможных изменениях маршрутов троллейбусов №6, 16 и 18 и автобусов №24, 55, 62 и 114. Транспорт будет курсировать по альтернативным маршрутам с 6 часов утра и до окончания массовых мероприятий. С деталями альтернативных маршрутов общественного транспорта можно ознакомиться по ссылке.

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