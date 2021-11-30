В центре Киева 1 декабря ограничат движения автотранспорта
Вторник, 30 ноября 2021, 18:17
На нескольких центральных улицах Киева планируется 1 декабря временно ограничить движение автотранспорта вследствие проведения массовых мероприятий.
Источник: telegram патрульной полиции Киева, пресс-служба Киевской городской государственной администрации
Детали: В течение дня возможны ограничения движения транспорта на улицах:
- Крещатик;
- Михайловской;
- Шелковичной;
- Лютеранской;
- Круглоуниверситетской;
- Архитектора Городецкого;
- Заньковецкой;
- Садовой;
- Институтской;
- Липской.
Также в "Киевпасстрансе" предупреждают о возможных изменениях маршрутов троллейбусов №6, 16 и 18 и автобусов №24, 55, 62 и 114. Транспорт будет курсировать по альтернативным маршрутам с 6 часов утра и до окончания массовых мероприятий. С деталями альтернативных маршрутов общественного транспорта можно ознакомиться по ссылке.
Предыстория:
- 1 декабря президент Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде с ежегодным посланием о внешнем и внутреннем положении Украины.
- На пресс-конференции 26 ноября президент заявил, что 1 и 2 декабря в столице планировали совершить государственный переворот.
- 30 ноября первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко пошутил, что журналистам советуют приезжать раньше в центр города, потому что "из-за переворота могут быть заблокированы проходы (в Раду - ред.)".
- В 19:00 1 декабря на Майдане Незалежности планируют протест сторонников партий "Национальный корпус" и "Демократична сокира".
Украинская правда