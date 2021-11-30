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В центре Киева 1 декабря ограничат движения автотранспорта

Вторник, 30 ноября 2021, 19:17
Карта улиц, на которых планируют ограничения передвижения транспорта. фото: патрульная полиция киева

На нескольких центральных улицах Киева планируется 1 декабря временно ограничить движение автотранспорта вследствие проведения массовых мероприятий.

Источник: telegram патрульной полиции Киева, пресс-служба Киевской городской государственной администрации

Детали: В течение дня возможны ограничения движения транспорта на улицах:

  • Крещатик;
  • Михайловской;
  • Шелковичной;
  • Лютеранской;
  • Круглоуниверситетской;
  • Архитектора Городецкого;
  • Заньковецкой;
  • Садовой;
  • Институтской;
  • Липской.

Также в "Киевпасстрансе" предупреждают о возможных изменениях маршрутов  троллейбусов №6, 16 и 18 и автобусов №24, 55, 62 и 114. Транспорт будет курсировать по альтернативным маршрутам с 6 часов утра и до окончания массовых мероприятий. С деталями альтернативных маршрутов общественного транспорта можно ознакомиться по ссылке.

Предыстория: 

  • 1 декабря президент Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде с ежегодным посланием о внешнем и внутреннем положении Украины.
  • На пресс-конференции 26 ноября президент заявил, что 1 и 2 декабря в столице планировали совершить государственный переворот.
  • 30 ноября первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко пошутил, что журналистам советуют приезжать раньше в центр города, потому что "из-за переворота могут быть заблокированы проходы (в Раду - ред.)".
  • В 19:00 1 декабря на Майдане Незалежности планируют протест сторонников партий "Национальный корпус" и "Демократична сокира".

Украинская правда
Темы: Киевтранспортчрезвычайное происшествиепровокации
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