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Президент "расстроен" отказом КСУ принимать присягу новых судей

Вторник, 30 ноября 2021, 19:44
Президент расстроен отказом КСУ принимать присягу новых судей
Фото: Офис президента

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский расстроен отказом Конституционного Суда принимать присягу новых судей.

Источник: facebook-страница Никифорова

Прямая речь: "Владимир Зеленский расстроен отказом КСУ принимать присягу кандидатов на вакантные позиции по президентской квоте.

Для Офиса Президента это выглядит затягиванием времени в надежде на то, что круговая порука в судебной системе снова сработает, и Верховный Суд примет выгодные решения для скомпрометированной верхушки КСУ".

Детали: В Офисе президента также добавили, что Верховный Суд понимает запрос общества о завершении судебной реформы.

Напомним: 27 марта 2021 года Зеленский отменил указы экс-президента Виктора Януковича от 2013 года о назначении судьями КС Тупицкого и Касминина. Они оспаривают это решение в Верховном Суде.

Предыстория: 

  • Президент Владимир Зеленский назначил судьями Конституционного суда Оксану Грищук и Александра Петришина, хотя вакантных должностей по закону не было. 26 ноября он заявил об этом на пресс-марафоне, а позже в этот же день указы №596 и №597 были опубликованы на сайте президента.
  • 30 ноября судьи КСУ решили не приводить к присяге назначенных Зеленским судей, "пока не появятся свободные должности".

Украинская правда

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Темы: КСЗеленскийреформы
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