Президент "расстроен" отказом КСУ принимать присягу новых судей

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский расстроен отказом Конституционного Суда принимать присягу новых судей.

Источник: facebook-страница Никифорова

Прямая речь: "Владимир Зеленский расстроен отказом КСУ принимать присягу кандидатов на вакантные позиции по президентской квоте.

Для Офиса Президента это выглядит затягиванием времени в надежде на то, что круговая порука в судебной системе снова сработает, и Верховный Суд примет выгодные решения для скомпрометированной верхушки КСУ".

Детали: В Офисе президента также добавили, что Верховный Суд понимает запрос общества о завершении судебной реформы.

Напомним: 27 марта 2021 года Зеленский отменил указы экс-президента Виктора Януковича от 2013 года о назначении судьями КС Тупицкого и Касминина. Они оспаривают это решение в Верховном Суде.

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