Президент "расстроен" отказом КСУ принимать присягу новых судей
Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский расстроен отказом Конституционного Суда принимать присягу новых судей.
Источник: facebook-страница Никифорова
Прямая речь: "Владимир Зеленский расстроен отказом КСУ принимать присягу кандидатов на вакантные позиции по президентской квоте.
Для Офиса Президента это выглядит затягиванием времени в надежде на то, что круговая порука в судебной системе снова сработает, и Верховный Суд примет выгодные решения для скомпрометированной верхушки КСУ".
Детали: В Офисе президента также добавили, что Верховный Суд понимает запрос общества о завершении судебной реформы.
Напомним: 27 марта 2021 года Зеленский отменил указы экс-президента Виктора Януковича от 2013 года о назначении судьями КС Тупицкого и Касминина. Они оспаривают это решение в Верховном Суде.
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский назначил судьями Конституционного суда Оксану Грищук и Александра Петришина, хотя вакантных должностей по закону не было. 26 ноября он заявил об этом на пресс-марафоне, а позже в этот же день указы №596 и №597 были опубликованы на сайте президента.
- 30 ноября судьи КСУ решили не приводить к присяге назначенных Зеленским судей, "пока не появятся свободные должности".