КС відклав присягу двох призначених Зеленським суддів

Конституційний суд відтермінував приведення до присяги Оксани Грищук і Олександра Петришина, яких президент Зеленський 26 листопада своїми указами призначив суддями КС.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на анонімного співрозмовника в суді, повідомлення на сайті КС

Пряма мова: "Суд прийняв постанову (на засіданні 30 листопада), якою відтермінував приведення до присяги до того часу, поки не з’являться вільні посади".

Деталі: Згідно із законодавством, голова КС або його заступник протягом п’яти робочих днів з дня призначення нового судді скликають спеціальне пленарне засідання Великої палати суду, під час якого суддя складає присягу і набуває повноважень.

При цьому кворум для проведення такого спецзасідання не потрібен.

Оновлено: Пізніше на сайті КС з’явилося офіційне повідомлення про постанову, яку ухвалили судді на засіданні. Використані формулювання свідчать, що КС відтермінував приведення до присяги новопризначених суддів Конституційного суду до остаточного підтвердження наявності вакантних посад за квотою президента.

Дослівно суд: ...для того, щоб процедура призначення суддів Конституційного суду України та набуття ними повноважень відповідала вимогам європейських стандартів, установлених Страсбурзьким судом, неодмінно має бути дотримано приписів Конституції України, які гарантують верховенство права (правовладдя) в Україні та поділ державної влади з тим, щоб до складу Конституційного суду України входили судді, що їх призначено у спосіб, який відповідає поняттю „суд, установлений законом" у розумінні статті 6 Конвенції.

Ураховуючи викладене та керуючись статтями 6, 8, 147, 148, 1491, 153 Конституції України, на підставі статей 3, 39, 83 закону України „Про Конституційний суд України", відповідно до § 27 регламенту Конституційного суду України Конституційний суд України постановив: Голові Конституційного суду України або судді Конституційного суду України, який виконує його обов’язки, скликати спеціальні пленарні засідання Конституційного суду України для складення присяги суддями Конституційного суду України, що їх призначив президент України указами від 26 листопада 2021 року № 596/2021, № 597/2021, після припинення повноважень або звільнення з посади на підставах, визначених у статті 1491 Конституції України, суддів Конституційного суду України, що їх призначив президент України за період 2013–2018 років.

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