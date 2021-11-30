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Суд назначил лидеру "антивакцинаторов" Стахиву психиатрическую экспертизу – адвокат

Вторник, 30 ноября 2021, 20:52
Суд назначил лидеру антивакцинаторов Стахиву психиатрическую экспертизу – адвокат
Остап Стахив. Фото из его facebook-страницы

Галицкий районный суд Львова назначил прохождение судебно-медицинской экспертизы задержанному лидеру "антивакцинаторов" Остапу Стахиву.

Источник: заявление адвоката Стахива Михаила Магарского в комментарии YouTube-канала "ДНК"

Прямая речь Магарского: "Его (Стахива – ред.) направлено на судебную экспертизу в психиатрическое учреждение.

Такое решение суда подлежит обжалованию, и, конечно, мы будем его обжаловать".

Детали: Адвокат также сообщил, что его сторонники уже собрали всю сумму залога размером 998 800 тысяч гривен и внесли ее на счет суда. В настоящее время сторона защиты должна получить справку об уплате суммы залога.

Магарский ожидает, что завтра 1 декабря Стахива выпустят из СИЗО.

Предыстория: 

Денис Карловский, УП

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Темы: митингисудЛьвоввакцинация
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