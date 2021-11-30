Суд назначил лидеру "антивакцинаторов" Стахиву психиатрическую экспертизу – адвокат
Вторник, 30 ноября 2021, 21:52
Галицкий районный суд Львова назначил прохождение судебно-медицинской экспертизы задержанному лидеру "антивакцинаторов" Остапу Стахиву.
Источник: заявление адвоката Стахива Михаила Магарского в комментарии YouTube-канала "ДНК"
Прямая речь Магарского: "Его (Стахива – ред.) направлено на судебную экспертизу в психиатрическое учреждение.
Такое решение суда подлежит обжалованию, и, конечно, мы будем его обжаловать".
Детали: Адвокат также сообщил, что его сторонники уже собрали всю сумму залога размером 998 800 тысяч гривен и внесли ее на счет суда. В настоящее время сторона защиты должна получить справку об уплате суммы залога.
Магарский ожидает, что завтра 1 декабря Стахива выпустят из СИЗО.
Предыстория:
- 18 ноября суд избрал Стахиву меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога на сумму почти 1 миллион гривен.
- Лидеру движения "антивакцинаторов" сообщили о подозрении в свержении государственного строя 16 ноября.
- 24 ноября прошел многолюдный митинг "антивакцинаторов" под Верховной Радой в Киеве, на котором потребовали освободить Стахива.
Денис Карловский, УП