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На новому каналі ОПЗЖ хвалять Медведчука й критикують вакцини: Нацрада призначила перевірку

Четвер, 4 листопада 2021, 13:11
На новому каналі ОПЗЖ хвалять Медведчука й критикують вакцини: Нацрада призначила перевірку
Скріншот ефіру телеканалу Ukr.Live

У Національній раді з питань телебачення та радіомовлення призначили перевірку телеканалу UkrLive (раніше "Перший незалежний"), створеному керівництвом ОПЗЖ після накладення санкцій на інформканали Тараса Козака та Віктора Медведчука.

Джерело: Детектор Медіа з посиланням на слова члена Нацради Максима Онопрієнка

Деталі: Рішення ухвалили 4 листопада на засіданні регулятора через поширення неправдивої інформації про пандемію коронавірусу.

Онопрієнко пояснив, що в ефірі 29 жовтня, а саме в телешоу "Український формат", звучали тези про шкоду здоров’ю громадян від вакцинації проти COVID-19. 

2 листопада на каналі зафіксували включення народного депутата Віктора Медведчука, який поширював неправдиву інформацію про державний устрій України.

Довідково: На порталі "Опендатабот" зазначено, що з 1 листопада співвласником ТОВ "Телепростір", на яку зареєстровано телеканал, є народний депутат від партії "Опозиційна платформа - За життя" Нестор Шуфрич.

Передісторія:

  • 26 вересня пресслужба Шуфрича повідомляла, що він придбав мажоритарну частку акцій "Першого незалежного".
  • 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука – "112 Україна", NewsOne, ZIK. 
  • 26 лютого оточення Медведчука почало онлайн-трансляцію нового інформаційного телеканалу "Перший незалежний", проте за годину його відключили.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОПЗЖМедведчуктелебаченняШуфричНацрада
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