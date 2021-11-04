На новому каналі ОПЗЖ хвалять Медведчука й критикують вакцини: Нацрада призначила перевірку

У Національній раді з питань телебачення та радіомовлення призначили перевірку телеканалу UkrLive (раніше "Перший незалежний"), створеному керівництвом ОПЗЖ після накладення санкцій на інформканали Тараса Козака та Віктора Медведчука.

Джерело: Детектор Медіа з посиланням на слова члена Нацради Максима Онопрієнка

Деталі: Рішення ухвалили 4 листопада на засіданні регулятора через поширення неправдивої інформації про пандемію коронавірусу.

Онопрієнко пояснив, що в ефірі 29 жовтня, а саме в телешоу "Український формат", звучали тези про шкоду здоров’ю громадян від вакцинації проти COVID-19.

2 листопада на каналі зафіксували включення народного депутата Віктора Медведчука, який поширював неправдиву інформацію про державний устрій України.

Довідково: На порталі "Опендатабот" зазначено, що з 1 листопада співвласником ТОВ "Телепростір", на яку зареєстровано телеканал, є народний депутат від партії "Опозиційна платформа - За життя" Нестор Шуфрич.

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