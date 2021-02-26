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Почав мовлення новий канал команди Медведчука

П'ятниця, 26 лютого 2021, 17:54
Почав мовлення новий канал команди Медведчука

26 лютого о 18:00 у супутниковому та онлайн-ефірі телеканалу "Перший незалежний", купленого представником медіагрупи Тараса Козака, розпочалося мовлення у новому форматі.

Джерело: "Детектор медіа"

Деталі: Ексведучий NewsOne та співвласник медіахолдингу "Новини" Руслан Коцаба розповів, що у Києві для каналу облаштували студію. Зараз мовлення відбувається і через супутник, і на youtube-каналах ZIK, NewsOne та "112". Канал, за словами Коцаби, також буде доступний в кабелі, наприклад, у пакетах "Тріолан" та "Воля".

В ефірі новий канал представили ведучі та співзасновники В’ячеслав Піховшек, Діана Панченко, Ростислав Сухачов, Надія Сасс та інші. Вони повторили свою позицію щодо незаконності закриття каналів Медведчука та розповіли про новий канал. Після цього розпочалась інформаційна програма Top News із нової студії з ведучою Тетяною Будь.

Передісторія: У п'ятницю стало відомо, що Павло Єгоричев, який є директором ТОВ "Новий формат ТВ" та головою у ТОВ "ТВ Вибір", які входять до медіагрупи Тараса Козака, став керівником ТОВ "Тайм Медіа" й львівського каналу "Перший незалежний".

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука – "112 Україна", NewsOne, ZIK. Внаслідок цього телеканалам доведеться припинити роботу. 

Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

Читайте також: Козак Медведчука. Звідки у соратника кума Путіна гроші на телеканали

"Українська правда" у Threads

Теми: телебаченняМедведчук
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