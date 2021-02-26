Новий канал журналістів Медведчука закрили через годину після старту

Телеканалу "Перший незалежний", купленого представником медіагрупи Тараса Козака, відключили за годину після виходу в ефір.

Джерело: заява та ефір телеканалу

Дослівно: "Телеканал "Перший незалежний" був відключений від мовлення під тиском влади через годину після початку ефіру

Телекомунікаційні та кабельні провайдери, а також супутникові оператори отримали вимогу від СБУ не надавати ніяких послуг телеканалу, незважаючи на чинні договори і угоди".

Деталі: В ефірі телеканалу на ютубі висить повідомлення: "трансляцію "Першого незалежного" заблокували на супутниках".

УП звернулася за коментарем до Служби безпеки.

Водночас секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов під час брифінгу запевнив, що закриття телеканалу відбулося не через рішення РНБО, але він нагадав, що якщо телеканал працюватиме на користь іноземної держави, проти нього введуть санкції.

Пряма мова Данілова: "Якщо телеканал новий чи старий буде працювати на користь іноземної держави, він терміново буде попадати під санкції апарату РНБО.

Це питання (закриття "Першого незалежного" - ред.) ми не розглядали. Ми до цього не маємо ніякого відношення".

Передісторія:

У п'ятницю стало відомо, що Павло Єгоричев, який є директором ТОВ "Новий формат ТВ" та головою у ТОВ "ТВ Вибір", які входять до медіагрупи Тараса Козака, став керівником ТОВ "Тайм Медіа" й львівського каналу "Перший незалежний".

26 лютого о 18:00 у супутниковому та онлайн-ефірі телеканалу "Перший незалежний", купленого представником медіагрупи Тараса Козака, розпочалося мовлення.

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука – "112 Україна", NewsOne, ZIK. Внаслідок цього телеканалам доведеться припинити роботу.

Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

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