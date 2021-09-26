Шуфрич придбав 60% "Першого незалежного", створеного експрацівниками "каналів Медведчука"
Нардеп від ОПЗЖ й голова парламентського комітету з питань свободи слова Нестор Шуфрич став власником 60% акцій телеканалу "Перший незалежний", це медіа створили експрацівники так званих "каналів Медведчука", які потрапили під санкції й зупинили мовлення.
Джерело: пресслужба народного депутата
Деталі: Шуфрич зазначив, що таким вчинком він хоче "підтримати журналістський колектив у його прагненні говорити правду, якою б вона не була", і додав, що усвідомлює ризики, пов'язані з рішенням.
Також, за його словами, ідея придбання каналу належала працівникам ресурсу, нібито це вони зробили йому таку пропозицію.
Окрім того, Шуфрич підписав "угоду про своє невтручання в редакційну політику журналістського колективу" і сказав, що не має фінансових зав’язків з Росією.
Пряма мова Шуфрича: "Відразу хочу відзначити, що у мене немає ніяких фінансових інтересів з Російською Федерацією, зробити з мене терориста буде неможливо!"
Дослівно сайт 112: "Нестор Шуфрич відгукнувся на прохання журналістів про захист і підтримку та став співвласником телеканалу "Перший незалежний". Таким чином, народний депутат України, голова парламентського Комітету з питань свободи слова Нестор Шуфрич став власником 60%, частка творчого колективу становить 40%".
Передісторія:
- 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука – "112 Україна", NewsOne, ZIK. Підставою для санкцій стало розслідування СБУ, про схеми з поставками вугілля з окупованих територій Донбасу.
- 26 лютого Павло Єгоричев, який є директором ТОВ "Новий формат ТВ" та головою у ТОВ "ТВ Вибір", які входять до медіагрупи Тараса Козака, став керівником ТОВ "Тайм Медіа" й львівського каналу "Перший незалежний".
- Того ж дня почалося мовлення "Першого незалежного" у новому форматі, але за годину його відключили.