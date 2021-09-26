Шуфрич придбав 60% "Першого незалежного", створеного експрацівниками "каналів Медведчука"

Нардеп від ОПЗЖ й голова парламентського комітету з питань свободи слова Нестор Шуфрич став власником 60% акцій телеканалу "Перший незалежний", це медіа створили експрацівники так званих "каналів Медведчука", які потрапили під санкції й зупинили мовлення.

Джерело: пресслужба народного депутата

Деталі: Шуфрич зазначив, що таким вчинком він хоче "підтримати журналістський колектив у його прагненні говорити правду, якою б вона не була", і додав, що усвідомлює ризики, пов'язані з рішенням.

Також, за його словами, ідея придбання каналу належала працівникам ресурсу, нібито це вони зробили йому таку пропозицію.

Окрім того, Шуфрич підписав "угоду про своє невтручання в редакційну політику журналістського колективу" і сказав, що не має фінансових зав’язків з Росією.

Пряма мова Шуфрича: "Відразу хочу відзначити, що у мене немає ніяких фінансових інтересів з Російською Федерацією, зробити з мене терориста буде неможливо!"

Дослівно сайт 112: "Нестор Шуфрич відгукнувся на прохання журналістів про захист і підтримку та став співвласником телеканалу "Перший незалежний". Таким чином, народний депутат України, голова парламентського Комітету з питань свободи слова Нестор Шуфрич став власником 60%, частка творчого колективу становить 40%".

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