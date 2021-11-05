Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На горі Хом’як у Карпатах шукали 12-річного хлопчика, той зміг зателефонувати рятувальникам

П'ятниця, 5 листопада 2021, 18:56
Фото: ДСНС

В Івано-Франківській області під час сходження з гори Хом’як, поблизу села Татарів, відстав від батьків 12-річний хлопчик, який з сім’єю приїхав на відпочинок. Після кількох годин пошуку його знайшли.

Джерело: повідомлення ДСНС у Facebook

Дослівно: "5 листопада о 15:30 до оперативно-координаційного центру  ГУ ДСНС в Івано-Франківській області поступило повідомлення про те, що під час сходження з гори Хом’як, поблизу села Татарів Ворохтянської ТГ, відстав від батьків 12-річний хлопчик, який  з сім’єю приїхав на відпочинок в село  Микуличин з Маріуполя.

Близько 10:00 сім'я вийшла на гору Хом’як по "червоному маршруту" з сторони КПП урочища "Женець", поблизу с. Татарів. Близько 14:00 хлопчик побіг вперед та відбився від своїх батьків".

Деталі: Повідомляється, що для проведення пошуково-рятувальних робіт залучили рятувальників пошуково-рятувальних відділень смт. Ворохта та Яремче.

Також в ДСНС вказали, що близько 16:55 хлопчик додзвонився до рятувальників, набравши номер екстреного виклику, та повідомив, що ліворуч від нього протікає потічок,а також скинув координати.

О 18.38 рятувальники Ворохтянського пошуково-рятувального відділення знайшли заблукалу дитину. Її стан задовільний.

Теми: Карпатинадзвичайна подія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Невакциновані вчителі з понеділка будуть відсторонені – Ляшко

Саакашвілі відмовився від добавок після публікації відео з в'язниці

фотоСтало відоме ім'я бійця, який загинув у неділю

Загострення на Сході: один військовий загинув, двох поранено

Андрій Шевченко став тренером італійського футбольного клубу

Українські бійці збили озброєний безпілотник гібридних військ РФ на сході

Усі новини...
Карпати
У Карпатах зафіксували 9 градусів морозу
У Карпатах сильний вітер і сніг з дощем: рятувальники просять не ходити в гори
На Прикарпатті знайшли тіла двох чоловіків: пішли по гриби і не вернулись
Останні новини
21:37
Невакциновані вчителі з понеділка будуть відсторонені – Ляшко
21:23
Напад з ножем у потязі в Німеччині: поліція виключає ісламістський теракт
20:46
Меркель розповіла, чи займатиметься політикою після відходу з посади
20:07
Саакашвілі відмовився від добавок після публікації відео з в'язниці
19:45
Україна засудила замах на прем’єра Іраку
19:12
Новини економіки: скасування рішення щодо Осокорків, зупинка призначення голови податкової
18:59
"Шахтар" здолав "Колос" і обійшов "Динамо"
18:53
У "Борисполі" виявили 17 фальшивих Covid-сертифікатів
18:27
фотоСтало відоме ім'я бійця, який загинув у неділю
18:02
Українські туристи застрягли в Туреччині через смерть члена групи
Усі новини...