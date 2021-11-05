На горі Хом’як у Карпатах шукали 12-річного хлопчика, той зміг зателефонувати рятувальникам

В Івано-Франківській області під час сходження з гори Хом’як, поблизу села Татарів, відстав від батьків 12-річний хлопчик, який з сім’єю приїхав на відпочинок. Після кількох годин пошуку його знайшли.

Джерело: повідомлення ДСНС у Facebook

Дослівно: "5 листопада о 15:30 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС в Івано-Франківській області поступило повідомлення про те, що під час сходження з гори Хом’як, поблизу села Татарів Ворохтянської ТГ, відстав від батьків 12-річний хлопчик, який з сім’єю приїхав на відпочинок в село Микуличин з Маріуполя.

Близько 10:00 сім'я вийшла на гору Хом’як по "червоному маршруту" з сторони КПП урочища "Женець", поблизу с. Татарів. Близько 14:00 хлопчик побіг вперед та відбився від своїх батьків".

Деталі: Повідомляється, що для проведення пошуково-рятувальних робіт залучили рятувальників пошуково-рятувальних відділень смт. Ворохта та Яремче.

Також в ДСНС вказали, що близько 16:55 хлопчик додзвонився до рятувальників, набравши номер екстреного виклику, та повідомив, що ліворуч від нього протікає потічок,а також скинув координати.

О 18.38 рятувальники Ворохтянського пошуково-рятувального відділення знайшли заблукалу дитину. Її стан задовільний.