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На горе Хомяк в Карпатах искали 12-летнего мальчика, тот смог позвонить спасателям

Пятница, 5 ноября 2021, 18:56
Фото: ГСЧС

В Ивано-Франковской области во время схода с горы Хомяк, вблизи села Татаров, отстал от родителей 12-летний мальчик, который с семьей приехал на отдых. После нескольких часов поиска его нашли.

Источник: сообщение ГСЧС в Facebook

Дословно: "5 ноября в 15:30 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области поступило сообщение о том, что во время схода с горы Хомяк, вблизи села Татаров Ворохтянской ТГ, отстал от родителей 12-летний мальчик, который с семьей приехал на отдых в деревню Микуличин из Мариуполя.

Около 10:00 семья вышла на гору Хомяк по "красному маршруту" со стороны КПП урочища "Женец", вблизи с. Татаров. Около 14:00 мальчик побежал вперед и отбился от родителей".

Подробности: Сообщается, что для проведения поисково-спасательных работ были привлечены спасатели поисково-спасательных отделений пгт. Ворохта и Яремче.

Также в ГСЧС указали, что около 16:55 мальчик дозвонился к спасателям, набрав номер экстренного вызова, и сообщил, что слева от него протекает ручей, а также сбросил координаты.

В 18.38 спасатели Ворохтянского поисково-спасательного отделения нашли заблудшего ребенка. Ее состояние удовлетворительное.

Украинская правда
Темы: Карпатычрезвычайное происшествие
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