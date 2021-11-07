В ОП не підтверджують скупчення російських військ на кордоні

Офіс президента не підтверджує інформацію про скупчення російських військ біля кордону України, на селекторній нараді президента не обговорювалася інформація на цю тему, яка могла насторожити.

Джерело: прессекретар президента Сергій Никифоров в ефірі телеканалу "Дом"

Пряма мова: "Наскільки я знаю, Міністерство оборони України називає такі повідомлення елементом тиску чи психологічного, чи пропагандистського. Воно не підтверджує зосередження військ понад нормальний рівень біля кордонів України".

"Залишається відкритим питання, навіщо американські ЗМІ поширюють таку інформацію, чи правдива вона. Але Офіс президента на даний момент не має жодної підтверджуючої інформації".

Деталі: За словами Никифорова, нещодавно президент Володимир Зеленський провів селекторну нараду, яка здебільшого була присвячена ситуації з поширенням коронавірусу в Україні, але обговорювалися, зокрема, й питання безпеки.

"Мав слово головнокомандувач Збройних сил України. Він не розповів ні про що таке, що мало якось насторожити", - сказав Никифоров.

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