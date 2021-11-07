Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В ОП не підтверджують скупчення російських військ на кордоні

Неділя, 7 листопада 2021, 16:10
В ОП не підтверджують скупчення російських військ на кордоні
Politico

Офіс президента не підтверджує інформацію про скупчення російських військ біля кордону України, на селекторній нараді президента не обговорювалася інформація на цю тему, яка могла насторожити.

Джерело: прессекретар президента Сергій Никифоров в ефірі телеканалу "Дом"

Пряма мова: "Наскільки я знаю, Міністерство оборони України називає такі повідомлення елементом тиску чи психологічного, чи пропагандистського. Воно не підтверджує зосередження військ понад нормальний рівень біля кордонів України".

"Залишається відкритим питання, навіщо американські ЗМІ поширюють таку інформацію, чи правдива вона. Але Офіс президента на даний момент не має жодної підтверджуючої інформації".

Деталі: За словами Никифорова, нещодавно президент Володимир Зеленський провів селекторну нараду, яка здебільшого була присвячена ситуації з поширенням коронавірусу в Україні, але обговорювалися, зокрема, й питання безпеки.

"Мав слово головнокомандувач Збройних сил України. Він не розповів ні про що таке, що мало якось насторожити", - сказав Никифоров.

Передісторія:

  • Вперше про нарощування російських військ повідомила The Washington Post. 
  • В Міноборони України не підтвердили цю інформацію.
  • Водночас, видання Politico оприлюднило супутникові фотографії, зроблені 1 листопада, що підтверджують повідомлення про те, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною.
  • Пізніше інформацію про нарощування військ підтвердив представник Пентагону Джон Кірбі.
  • Американський телеканал CNN повідомив, що президент США Джо Байден направив до Москви директора ЦРУ Білла Бернза, щоб попередити Кремль про те, що США уважно стежать за нарощуванням російських військ біля кордону з Україною, і щоб спробувати визначити, чим керується Росія. У МЗС РФ підтвердили інформацію про обговорення українського питання в ході візиту Бернза до Москви. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Офіс президентаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Офіс президента
ОП про візит Зеленського на саміт НАТО: Все залежить від ситуації на полі бою
В ОП розповіли, як відновлюється водопостачання після підриву Каховської ГЕС
Татаров має вплив на різні силові відомства через "своїх людей" – УП
Останні новини
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: