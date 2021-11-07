В ОП не підтверджують скупчення російських військ на кордоні
Офіс президента не підтверджує інформацію про скупчення російських військ біля кордону України, на селекторній нараді президента не обговорювалася інформація на цю тему, яка могла насторожити.
Джерело: прессекретар президента Сергій Никифоров в ефірі телеканалу "Дом"
Пряма мова: "Наскільки я знаю, Міністерство оборони України називає такі повідомлення елементом тиску чи психологічного, чи пропагандистського. Воно не підтверджує зосередження військ понад нормальний рівень біля кордонів України".
"Залишається відкритим питання, навіщо американські ЗМІ поширюють таку інформацію, чи правдива вона. Але Офіс президента на даний момент не має жодної підтверджуючої інформації".
Деталі: За словами Никифорова, нещодавно президент Володимир Зеленський провів селекторну нараду, яка здебільшого була присвячена ситуації з поширенням коронавірусу в Україні, але обговорювалися, зокрема, й питання безпеки.
"Мав слово головнокомандувач Збройних сил України. Він не розповів ні про що таке, що мало якось насторожити", - сказав Никифоров.
Передісторія:
- Вперше про нарощування російських військ повідомила The Washington Post.
- В Міноборони України не підтвердили цю інформацію.
- Водночас, видання Politico оприлюднило супутникові фотографії, зроблені 1 листопада, що підтверджують повідомлення про те, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною.
- Пізніше інформацію про нарощування військ підтвердив представник Пентагону Джон Кірбі.
- Американський телеканал CNN повідомив, що президент США Джо Байден направив до Москви директора ЦРУ Білла Бернза, щоб попередити Кремль про те, що США уважно стежать за нарощуванням російських військ біля кордону з Україною, і щоб спробувати визначити, чим керується Росія. У МЗС РФ підтвердили інформацію про обговорення українського питання в ході візиту Бернза до Москви.