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ЦВК визнала двох "слуг" переможцями на довиборах в Раду

Вівторок, 9 листопада 2021, 19:29

Центральна виборча комісія встановила переможцями на довиборах у Верховну Раду у 184-ому і 197-ому округах кандидатів від "Слуги народу" Сергія Козиря і Віталія Войцехівського.

Джерело: повідомлення ЦВК, надіслане УП

Дослівно: "ЦВК встановила результати проміжних виборів народних депутатів України 31 жовтня 2021 року в цих округах.

В ОВО № 184 (на Херсонщині – ред.) народним депутатом України обрано Сергія Козиря, за якого проголосувало 21 365  виборців (62,6 % від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні).

Своєю чергою в ОВО № 197 (на Черкащині – ред.) народним депутатом України обрано Віталія Войцехівського, за якого проголосувало 15 429 виборців (46,1 % від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні)".

Деталі: У подальшому для реєстрації народним депутатом необхідно подати до ЦВК документ про звільнення з роботи (посади), не сумісної з депутатським мандатом, та (або) копію зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата.

Після отримання та розгляду перелічених документів ЦВК ухвалює рішення щодо реєстрації обраної особи народним депутатом України.

Передісторія:

  • 31 жовтня пройшли довибори до Верховної Ради у двох округах у Херсонській і Черкаській областях.
  • 30 березня Верховна Рада позбавила депутатських повноважень"слугу народу" і колишнього шоумена Олександра Скічка та представника групи "За майбутнє" Ігора Колихаєва. На місце цих двох мажоритарних нардепів повинні були обрати нових.
  • Скічко склав мандат, оскільки ще 29 січня президент Володимир Зеленський призначив його головою Черкаської обласної державної адміністрації.
  • Колихаєв теж пішов з Ради за власним бажанням, тому що 15 листопада 2020 року його було обрано мером Херсону.

Теми: ЦВКВерховна Рада


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