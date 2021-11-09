ЦВК визнала двох "слуг" переможцями на довиборах в Раду

Центральна виборча комісія встановила переможцями на довиборах у Верховну Раду у 184-ому і 197-ому округах кандидатів від "Слуги народу" Сергія Козиря і Віталія Войцехівського.

Джерело: повідомлення ЦВК, надіслане УП

Дослівно: "ЦВК встановила результати проміжних виборів народних депутатів України 31 жовтня 2021 року в цих округах.

В ОВО № 184 (на Херсонщині – ред.) народним депутатом України обрано Сергія Козиря, за якого проголосувало 21 365 виборців (62,6 % від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні).

Своєю чергою в ОВО № 197 (на Черкащині – ред.) народним депутатом України обрано Віталія Войцехівського, за якого проголосувало 15 429 виборців (46,1 % від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні)".

Деталі: У подальшому для реєстрації народним депутатом необхідно подати до ЦВК документ про звільнення з роботи (посади), не сумісної з депутатським мандатом, та (або) копію зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата.

Після отримання та розгляду перелічених документів ЦВК ухвалює рішення щодо реєстрації обраної особи народним депутатом України.

Передісторія: