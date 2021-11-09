ЦВК визнала двох "слуг" переможцями на довиборах в Раду
Центральна виборча комісія встановила переможцями на довиборах у Верховну Раду у 184-ому і 197-ому округах кандидатів від "Слуги народу" Сергія Козиря і Віталія Войцехівського.
Джерело: повідомлення ЦВК, надіслане УП
Дослівно: "ЦВК встановила результати проміжних виборів народних депутатів України 31 жовтня 2021 року в цих округах.
В ОВО № 184 (на Херсонщині – ред.) народним депутатом України обрано Сергія Козиря, за якого проголосувало 21 365 виборців (62,6 % від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні).
Своєю чергою в ОВО № 197 (на Черкащині – ред.) народним депутатом України обрано Віталія Войцехівського, за якого проголосувало 15 429 виборців (46,1 % від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні)".
Деталі: У подальшому для реєстрації народним депутатом необхідно подати до ЦВК документ про звільнення з роботи (посади), не сумісної з депутатським мандатом, та (або) копію зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата.
Після отримання та розгляду перелічених документів ЦВК ухвалює рішення щодо реєстрації обраної особи народним депутатом України.
Передісторія:
- 31 жовтня пройшли довибори до Верховної Ради у двох округах у Херсонській і Черкаській областях.
- 30 березня Верховна Рада позбавила депутатських повноважень"слугу народу" і колишнього шоумена Олександра Скічка та представника групи "За майбутнє" Ігора Колихаєва. На місце цих двох мажоритарних нардепів повинні були обрати нових.
- Скічко склав мандат, оскільки ще 29 січня президент Володимир Зеленський призначив його головою Черкаської обласної державної адміністрації.
- Колихаєв теж пішов з Ради за власним бажанням, тому що 15 листопада 2020 року його було обрано мером Херсону.