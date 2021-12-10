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Європа і США повинні гарантувати Україні безпеку – Макрон

П'ятниця, 10 грудня 2021, 01:56
Європа і США повинні гарантувати Україні безпеку – Макрон
фото: AFP VIA GETTY IMAGES

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа і Сполучені Штати мають "бути на боці України, щоб гарантувати її безпеку".

Джерело: Макрон на пресконференції в Парижі, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Наша мета, я вважаю, всіх європейців, а також наших американських партнерів – це передусім бути на боці України, щоб гарантувати її безпеку, а також забезпечити мирну ситуацію в регіоні".

Деталі: Він також висловив вдячність Байдену за те, що той координував свої позиції з європейськими партнерами як перед розмовою з Путіним, так і після неї. За словами французького лідера, в політичному сенсі це дуже добра ініціатива.

Водночас він підкреслив важливість Нормандського формату і французько-німецьку медіацію у ньому.

Однак при цьому зауважив: "Чи мають змогу європейці самотужки це змінити? Ні. Це залежить від доброї волі інших сторін".

За словами Макрона, необхідно знов взаємодіяти і знов залучати до перемовин у Нормандському форматі і Путіна, і Зеленського, щоб перезавантажити цей формат і політичний процес.

Стосовно Росії Макрон окремо наголосив на важливості її залучення до такого діалогу, який допоміг би зняти напруженість навколо України, забезпечити стабілізацію і мир у регіоні: "Саме необхідним діалогом з Росією можна вибудувати нове рішення і процес, які зберігатимуть український суверенітет і мирне врегулювання, досягнення миру в усьому регіоні, стабільності усього нашого континенту".

При цьому він зауважив, що розмовою з Путіним Байден показав: він також вважає, що такий діалог з президентом Росії потрібний.

Тому що, за словами Макрона, "завдяки цьому діалогу ми можемо фіксувати наші домовленості та наші розбіжності, а також прокладати подальший шлях таким чином, щоб уникнути ескалації".

Нагадаємо: Президент Франції Еммануель Макрон найближчими днями планує провести телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і президентом РФ Владіміром Путіним.

Передісторія:

  • 7 грудня відбулися переговори Байдена та Путіна. Вони тривали понад дві години. Основною темою було нарощування російських військ на кордоні з Україною.
  • Путін заявив Байдену, що НАТО нібито робить "небезпечні спроби" освоєння української території.
  • У США повідомили, що Байден відмовився йти на поступки Путіну щодо перспективи членства України в НАТО.

 

"Українська правда" у Threads

Теми: МакронУкраїнаРосіяЄвропа
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