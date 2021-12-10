Европа и США должны обеспечить Украине безопасность – Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа и Соединенные Штаты должны "быть на стороне Украины, чтобы обеспечить ее безопасность".

Источник: Макрон на пресс-конференции в Париже, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Наша цель, я считаю, всех европейцев, а также наших американских партнеров – это, прежде всего, быть на стороне Украины, чтобы обеспечить ее безопасность, а также обеспечить мирную ситуацию в регионе".

Детали: Он также выразил благодарность Байдену за то, что тот координировал свои позиции с европейскими партнерами как перед разговором с Путиным, так и после него. По словам французского лидера, в политическом смысле это очень хорошая инициатива.

В то же время, он подчеркнул важность Нормандского формата и французско-немецкую медиацию в нем.

Однако при этом отметил: "Смогут ли европейцы самостоятельно это изменить? Нет. Это зависит от доброй воли других сторон".

По словам Макрона, необходимо снова взаимодействовать и снова вовлекать в переговоры в Нормандском формате и Путина, и Зеленского, чтобы перезагрузить этот формат и политический процесс.

Относительно России Макрон особо подчеркнул важность ее привлечения к такому диалогу, который помог бы снять напряженность вокруг Украины, обеспечить стабилизацию и мир в регионе: "Самым необходимым диалогом с Россией можно выстроить новое решение и процесс, которые будут сохранять украинский суверенитет и мирное урегулирование, достижение мира во всем регионе, стабильности всего нашего континента".

При этом он отметил, что разговор с Путиным Байден показал: он также считает, что такой диалог с президентом России нужен.

Потому что, по словам Макрона, "благодаря этому диалогу мы можем фиксировать наши договоренности и разногласия, а также прокладывать дальнейший путь таким образом, чтобы избежать эскалации".

Напомним: Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни планирует провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

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