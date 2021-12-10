Российский флот перекрыл 70% акватории Азовского моря

Украинский пограничник дежурит на военном корабле, пришвартованном в порту Мариуполя, ноябрь 2019 года. Фото: Getty Images

Командование Военно-морских сил Украины заявляет о том, что российский военный флот перекрыл судоходство на 70% акватории Азовского моря.

Источник: сообщение ВМС Украины

Дословно: "Объявление навигационных предупреждений Российской Федерацией в Азовском море в непосредственной близости от пунктов базирования украинских ВМС и гражданских портов является открытой провокацией.

Подобные действия агрессора еще раз демонстрируют попытки РФ превратить Азовское море в свое внутреннее "озеро".

Детали: В военном флоте Украины сообщили, что российский военный штаб издал навигационные сообщения об ограничении судоходства на большей части акватории Азовского моря.

В этих районах, по их словам, проводятся военные учения с артиллерийскими стрельбами.

В частности, такие ограничения были введены вблизи портов Мариуполь, Бердянск и Геническ.

Карта, показывающая области, в которых Россия ограничила судоходство ВМС Украины

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