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Российский флот перекрыл 70% акватории Азовского моря

Пятница, 10 декабря 2021, 15:35
Украинский пограничник дежурит на военном корабле, пришвартованном в порту Мариуполя, ноябрь 2019 года. Фото: Getty Images

Командование Военно-морских сил Украины заявляет о том, что российский военный флот перекрыл судоходство на 70% акватории Азовского моря.

Источник: сообщение ВМС Украины

Дословно: "Объявление навигационных предупреждений Российской Федерацией в Азовском море в непосредственной близости от пунктов базирования украинских ВМС и гражданских портов является открытой провокацией.

Подобные действия агрессора еще раз демонстрируют попытки РФ превратить Азовское море в свое внутреннее "озеро".

Детали: В военном флоте Украины сообщили, что российский военный штаб издал навигационные сообщения об ограничении судоходства на большей части акватории Азовского моря.

В этих районах, по их словам, проводятся военные учения с артиллерийскими стрельбами.

В частности, такие ограничения были введены вблизи портов Мариуполь, Бердянск и Геническ.

Карта, показывающая области, в которых Россия ограничила судоходство
Карта, показывающая области, в которых Россия ограничила судоходство
ВМС Украины

Предыстория:

  • 9 декабря, пока длился телефонный разговор президентов США и Украины, ФСБ России сообщило, что военное судно "Донбасс" ВМС Украины приблизилось вплотную к Керченскому проливу.
  • Министр обороны Алексей Резников назвал это очередным "информационным вбросом" россиян с целью провокации.
  • 25 ноября 2018 российский военный флот стрелял, таранил и захватил украинские военные корабли возле Керченского пролива. Международный трибунал по морскому праву признал незаконные действия России по захвату судов другого государства в международных водах.

Украинская правда
Темы: флотАзовское мореРосcиякорабливойна
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