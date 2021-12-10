Российский флот перекрыл 70% акватории Азовского моря
Командование Военно-морских сил Украины заявляет о том, что российский военный флот перекрыл судоходство на 70% акватории Азовского моря.
Источник: сообщение ВМС Украины
Дословно: "Объявление навигационных предупреждений Российской Федерацией в Азовском море в непосредственной близости от пунктов базирования украинских ВМС и гражданских портов является открытой провокацией.
Подобные действия агрессора еще раз демонстрируют попытки РФ превратить Азовское море в свое внутреннее "озеро".
Детали: В военном флоте Украины сообщили, что российский военный штаб издал навигационные сообщения об ограничении судоходства на большей части акватории Азовского моря.
В этих районах, по их словам, проводятся военные учения с артиллерийскими стрельбами.
В частности, такие ограничения были введены вблизи портов Мариуполь, Бердянск и Геническ.
Предыстория:
- 9 декабря, пока длился телефонный разговор президентов США и Украины, ФСБ России сообщило, что военное судно "Донбасс" ВМС Украины приблизилось вплотную к Керченскому проливу.
- Министр обороны Алексей Резников назвал это очередным "информационным вбросом" россиян с целью провокации.
- 25 ноября 2018 российский военный флот стрелял, таранил и захватил украинские военные корабли возле Керченского пролива. Международный трибунал по морскому праву признал незаконные действия России по захвату судов другого государства в международных водах.