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Перші випадки "Омікрону" виявили в Туреччині

Неділя, 12 грудня 2021, 00:54
Перші випадки Омікрону виявили в Туреччині
ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

Перші шість випадків захворювання COVID-штамом "Омікрон" виявили в Туреччині.

Джерело: міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа в TRT Haber

Деталі: Зазначається, що, зокрема, п'ять випадків зафіксовані в місті Ізмір і один - у Стамбулі.

Жоден з хворих не потребував госпіталізації, симптоми були легкі.

Знати більше: Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Нагадаємо

  • 25 листопада у ПАР виявили новий варіант COVID-19 - B.1.1.529  – який має "дуже незвичайну сукупність" мутацій, які викликають занепокоєння.  Агентство безпеки охорони здоров'я Великобританії заявило, що варіант  B.1.1.529 має спайковий білок, який різко відрізняється від того, який міститься у вихідному коронавірусі, на якому засновані вакцини COVID-19. Мутації B.1.1.529 можуть допомогти йому уникнути імунної відповіді організму та зробити вірус  більш заразним.
  • 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров’я встановила, що в B.1.1.529 - "Омікрон" - вища ймовірність повторного зараження людини.
  • Станом  на 7 грудня "Омікрон" виявили в 57 країнах.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусОмікронТуреччина
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