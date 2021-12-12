Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Перші випадки "Омікрону" виявили в Туреччині

Неділя, 12 грудня 2021, 01:54
ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

Перші шість випадків захворювання COVID-штамом "Омікрон" виявили в Туреччині.

Джерело: міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа в TRT Haber

Деталі: Зазначається, що, зокрема, п'ять випадків зафіксовані в місті Ізмір і один - у Стамбулі.

Жоден з хворих не потребував госпіталізації, симптоми були легкі.

Знати більше: Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Нагадаємо

  • 25 листопада у ПАР виявили новий варіант COVID-19 - B.1.1.529  – який має "дуже незвичайну сукупність" мутацій, які викликають занепокоєння.  Агентство безпеки охорони здоров'я Великобританії заявило, що варіант  B.1.1.529 має спайковий білок, який різко відрізняється від того, який міститься у вихідному коронавірусі, на якому засновані вакцини COVID-19. Мутації B.1.1.529 можуть допомогти йому уникнути імунної відповіді організму та зробити вірус  більш заразним.
  • 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров’я встановила, що в B.1.1.529 - "Омікрон" - вища ймовірність повторного зараження людини.
  • Станом  на 7 грудня "Омікрон" виявили в 57 країнах.

Теми: коронавірусОмікронТуреччина


powered by lun.ua
Головне сьогодні

На переданих Україні катерах Island встановлять американське озброєння – командувач ВМС

СБУ попереджає уряд, що Україна "за крок від" відключення ТЕС через нестачу вугілля – ЗМІ

Новини 16 грудня: Україна та НАТО, присутність російських військ на Донбасі

Ірану висунули ультиматум у зв’язку з компенсаціями за збиття літака МАУ

МЗС і Зеленський відреагували на рішення Європарламенту з попередженням до Росії

Бурба звільнився з військової служби

Усі новини...
коронавірус
Півмільйона людей у світі заразилися Covid
Світовий банк виділив Україні на вакцинацію проти Covid 150 млн доларів
Covid у Києві: одужань учетверо більше, ніж нових випадків
Останні новини
03:28
Філіппіни накрив cупертайфун "Рай"
02:27
Радники регулятору США рекомендували вакцинуватися Pfizer та Moderna замість J&J
01:27
В Італії — найбільше нових Covid-випадків за 9 місяців
00:25
Банда на Гаїті звільнила решту викрадених місіонерів
23:28
На переданих Україні катерах Island встановлять американське озброєння – командувач ВМС
22:49
Судитимуть патрульного, який спричинив дві смерті в ДТП
22:12
СБУ попереджає уряд, що Україна "за крок від" відключення ТЕС через нестачу вугілля – ЗМІ
21:42
ФОТОНа Херсонщині підпалили автомобіль депутатки міської ради
21:26
ЄС продовжив чинні економічні санкції проти Росії ще на півроку
20:50
Новини 16 грудня: Україна та НАТО, присутність російських військ на Донбасі
Усі новини...