Перші випадки "Омікрону" виявили в Туреччині
Неділя, 12 грудня 2021, 00:54
Перші шість випадків захворювання COVID-штамом "Омікрон" виявили в Туреччині.
Джерело: міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа в TRT Haber
Деталі: Зазначається, що, зокрема, п'ять випадків зафіксовані в місті Ізмір і один - у Стамбулі.
Жоден з хворих не потребував госпіталізації, симптоми були легкі.
Знати більше: Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин
Нагадаємо:
- 25 листопада у ПАР виявили новий варіант COVID-19 - B.1.1.529 – який має "дуже незвичайну сукупність" мутацій, які викликають занепокоєння. Агентство безпеки охорони здоров'я Великобританії заявило, що варіант B.1.1.529 має спайковий білок, який різко відрізняється від того, який міститься у вихідному коронавірусі, на якому засновані вакцини COVID-19. Мутації B.1.1.529 можуть допомогти йому уникнути імунної відповіді організму та зробити вірус більш заразним.
- 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров’я встановила, що в B.1.1.529 - "Омікрон" - вища ймовірність повторного зараження людини.
- Станом на 7 грудня "Омікрон" виявили в 57 країнах.