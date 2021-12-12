Перші випадки "Омікрону" виявили в Туреччині

Перші шість випадків захворювання COVID-штамом "Омікрон" виявили в Туреччині.

Джерело: міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа в TRT Haber

Деталі: Зазначається, що, зокрема, п'ять випадків зафіксовані в місті Ізмір і один - у Стамбулі.

Жоден з хворих не потребував госпіталізації, симптоми були легкі.

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