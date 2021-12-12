Первые случаи "Омикрона" обнаружили в Турции

Первые шесть случаев заболевания COVID-штаммом "Омикрон" обнаружили в Турции.

Источник: министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в TRT Haber

Детали: Отмечается, что, в частности, пять случаев зафиксированы в городе Измир и один - в Стамбуле.

Ни один из больных не нуждался в госпитализации, симптомы были легкие.

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Напомним: