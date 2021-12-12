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Первые случаи "Омикрона" обнаружили в Турции

Воскресенье, 12 декабря 2021, 00:54
Первые случаи Омикрона обнаружили в Турции
ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

Первые шесть случаев заболевания COVID-штаммом "Омикрон" обнаружили в Турции.

Источник: министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в TRT Haber

Детали: Отмечается, что, в частности, пять случаев зафиксированы в городе Измир и один - в Стамбуле.

Ни один из больных не нуждался в госпитализации, симптомы были легкие.

Знать больше: Штамм COVID-19 "Омикрон": симптомы, мутации, заразность и эффективность вакцин

Напомним:

  • 25 ноября в ЮАР обнаружили новый вариант COVID-19 - B.1.1.529 – имеющий "очень необычную совокупность" мутаций, вызывающих беспокойство. Агентство безопасности здравоохранения Великобритании заявило, что вариант B.1.1.529 имеет спаечный белок, резко отличающийся от содержащегося в исходном коронавирусе, на котором основаны вакцины COVID-19. Мутации B.1.1.529 могут помочь ему избежать иммунного ответа организма и сделать вирус более заразным.
  • 26 ноября Всемирная организация здравоохранения установила, что у B.1.1.529 - "Омикрон" - выше вероятность повторного заражения человека.
  • По состоянию на 7 декабря "Омикрон" обнаружили в 57 странах.

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Темы: коронавирусОмикронТурция
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