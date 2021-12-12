Первые случаи "Омикрона" обнаружили в Турции
Воскресенье, 12 декабря 2021, 00:54
Первые шесть случаев заболевания COVID-штаммом "Омикрон" обнаружили в Турции.
Источник: министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в TRT Haber
Детали: Отмечается, что, в частности, пять случаев зафиксированы в городе Измир и один - в Стамбуле.
Ни один из больных не нуждался в госпитализации, симптомы были легкие.
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Напомним:
- 25 ноября в ЮАР обнаружили новый вариант COVID-19 - B.1.1.529 – имеющий "очень необычную совокупность" мутаций, вызывающих беспокойство. Агентство безопасности здравоохранения Великобритании заявило, что вариант B.1.1.529 имеет спаечный белок, резко отличающийся от содержащегося в исходном коронавирусе, на котором основаны вакцины COVID-19. Мутации B.1.1.529 могут помочь ему избежать иммунного ответа организма и сделать вирус более заразным.
- 26 ноября Всемирная организация здравоохранения установила, что у B.1.1.529 - "Омикрон" - выше вероятность повторного заражения человека.
- По состоянию на 7 декабря "Омикрон" обнаружили в 57 странах.