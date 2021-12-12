Окупанти тричі порушували "тишу" на Донбасі

11 грудня на Донбасі з боку ворога було три порушення режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, в напрямку Піщаного на Луганщині окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, поблизу Кам’янки – зі стрілецької зброї, в бік Катеринівки на Луганщині - з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Як зазначається, українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо: Як уже повідомлялося, 11 грудня внаслідок ворожих дій український військовослужбовець дістав поранення. Він перебуває в лікарні. Стан його здоров’я – задовільний.