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Оккупанты трижды нарушали "тишину" на Донбассе

Воскресенье, 12 декабря 2021, 07:47
Brendan Hoffman/Getty Images

11 декабря на Донбассе со стороны врага было три нарушения режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, в направлении Песчаного в Луганской области оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Каменки – из стрелкового оружия, в сторону Катериновки в Луганской области – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Как отмечается, украинские защитники открывали ответный огонь.

Напомним: Как уже сообщалось, 11 декабря в результате вражеских действий украинский военнослужащий получил ранение. Он находится в больнице. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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