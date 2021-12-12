Оккупанты трижды нарушали "тишину" на Донбассе
Воскресенье, 12 декабря 2021, 06:47
11 декабря на Донбассе со стороны врага было три нарушения режима прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Детали: В частности, в направлении Песчаного в Луганской области оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Каменки – из стрелкового оружия, в сторону Катериновки в Луганской области – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Как отмечается, украинские защитники открывали ответный огонь.
Напомним: Как уже сообщалось, 11 декабря в результате вражеских действий украинский военнослужащий получил ранение. Он находится в больнице. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Украинская правда