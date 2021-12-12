У МЗС РФ заявили, що в Україну перекидають "бойовиків" під виглядом інструкторів
Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що країни Заходу перекидають в Україну бойовиків під виглядом інструкторів.
Джерело: Захарова в ефірі телеканалу "Крим 24"
Пряма мова: "Регіон, безпосередньо Україна, накачується озброєннями. Йдеться про прямі поставки. Йдеться про контракти на майбутнє, причому це багатомільйонні, мільярдні за сукупністю контракти. Йдеться про перекидання туди під виглядом інструкторів просто бойовиків".
Деталі: Жодних доказів своїх слів про "бойовиків" представниця МЗС РФ не навела, так само як не вказала джерело такої інформації.
Захарова також назвала провокацією ситуацію з українським кораблем "Донбас".
"Це провокація в цілому ланцюжку провокацій. Здійснюються вони як на морі, так на суші і в повітрі", - сказала вона.
Крім того, представник МЗС РФ заявила, що в Україні зачищаються всі альтернативні інформаційні канали, сайти та залякуються журналісти. При цьому жодного прикладу вона не навела.
"По-перше, вони зачистили всі канали, які могли надавати альтернативну інформацію. Не проти київського режиму, не проти якихось там чинних українських політиків, а просто доповнення до офіційної версії, просто якісь дані. Ці канали все зачищені. Зачищаються сайти. Найжахливіше, що залякуються журналісти, навіть ті, які ніколи й не наближалися до якихось великих медіа-холдингів", - сказала Захарова.
Передісторія:
- 9 грудня ФСБ Росії звинуватило український військовий корабель "Донбас" у тому, що він знаходиться у безпосередній близькості від Керченської протоки і "створює загрозу безпеці мореплавання".
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав провокацією підхід до Керченської протоки українського судна "Донбас".
- Міністр оборони Олексій Резніков прокоментував звинувачення ФСБ щодо українського корабля "Донбас" та назвав це черговим інформаційним вкидом з боку Росії.
- В ООС заявили, що судно ВМС Збройних Сил України "Донбас" не заходило у чутливі зони, корабель виконував завдання у своїх територіальних водах.
- Посольство США в Україні прокоментувало звинувачення Росії щодо корабля ВМС України "Донбас", заявивши, що він має повне право плавати в українських водах.