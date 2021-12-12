В МИД РФ заявили, что в Украину перебрасывают "боевиков" под видом инструкторов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Запада перебрасывают в Украину "боевиков" под видом инструкторов.
Источник: Захарова в эфире телеканала "Крым 24"
Прямая речь: "Регион, непосредственно Украина, накачивается вооружениями. Речь идет о прямых поставках. Речь идет о контрактах на будущее, причем это многомиллионные, миллиардные по совокупности контракты. Речь идет о переброске туда под видом инструкторов просто боевиков".
Детали: Никаких доказательств своих слов о "боевиках" представительница МИД РФ не привела, равно как не указала источник такой информации.
Захарова также назвала провокацией ситуацию с украинским кораблем "Донбасс".
"Это провокация в целой цепочке провокаций. Осуществляются они как на море, так на суше и в воздухе", - сказала она.
Кроме того, представитель МИД РФ заявила, что в Украине зачищаются все альтернативные информационные каналы, сайты и запугиваются журналисты. При этом ни одного примера она не привела.
"Во-первых, они зачистили все каналы, которые могли давать альтернативную информацию. Не против киевского режима, не против каких-то там действующих украинских политиков, а просто дополнение к официальной версии, просто какие-то данные. Эти же каналы все зачищены. Зачищаются и сайты. Самое ужасное, что запугиваются журналисты, даже те, которые никогда и не приближались к каким-то крупным медиа-холдингам", - сказала Захарова.
Предыстория:
- 9 декабря ФСБ России обвинило украинский военный корабль "Донбасс" в том, что он находится в непосредственной близости от Керченского пролива и "создает угрозу безопасности мореплавания".
- Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков назвал провокацией подход к Керченскому проливу украинского судна "Донбасс".
- Министр обороны Алексей Резников прокомментировал обвинения ФСБ в отношении украинского корабля "Донбасс" и назвал это очередным информационным вбросом со стороны России.
- В ООС заявили, что судно ВМС Вооруженных Сил Украины "Донбасс" не заходило в чувствительные зоны, корабль выполнял задачи в своих территориальных водах.
- Посольство США в Украине прокомментировало обвинения России в отношении корабля ВМС Украины "Донбасс", заявив, что он имеет полное право плавать в украинских водах.