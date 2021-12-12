В МИД РФ заявили, что в Украину перебрасывают "боевиков" под видом инструкторов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Запада перебрасывают в Украину "боевиков" под видом инструкторов.

Источник: Захарова в эфире телеканала "Крым 24"

Прямая речь: "Регион, непосредственно Украина, накачивается вооружениями. Речь идет о прямых поставках. Речь идет о контрактах на будущее, причем это многомиллионные, миллиардные по совокупности контракты. Речь идет о переброске туда под видом инструкторов просто боевиков".

Детали: Никаких доказательств своих слов о "боевиках" представительница МИД РФ не привела, равно как не указала источник такой информации.

Захарова также назвала провокацией ситуацию с украинским кораблем "Донбасс".

"Это провокация в целой цепочке провокаций. Осуществляются они как на море, так на суше и в воздухе", - сказала она.

Кроме того, представитель МИД РФ заявила, что в Украине зачищаются все альтернативные информационные каналы, сайты и запугиваются журналисты. При этом ни одного примера она не привела.

"Во-первых, они зачистили все каналы, которые могли давать альтернативную информацию. Не против киевского режима, не против каких-то там действующих украинских политиков, а просто дополнение к официальной версии, просто какие-то данные. Эти же каналы все зачищены. Зачищаются и сайты. Самое ужасное, что запугиваются журналисты, даже те, которые никогда и не приближались к каким-то крупным медиа-холдингам", - сказала Захарова.

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