Війна на Донбасі: Окупанти гатили з гранатометів та кулеметів

12 грудня на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ було 4 порушення режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, поблизу Талаківки ворог вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів, в напрямку Кримського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В районі Попасної та Катеринівки, що на Луганщині, противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Як зазначається, українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

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