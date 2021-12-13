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Війна на Донбасі: Окупанти гатили з гранатометів та кулеметів

Понеділок, 13 грудня 2021, 07:49
Photo by Brendan Hoffman/Getty Images

12 грудня на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ було 4 порушення режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, поблизу Талаківки ворог вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів, в напрямку Кримського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В районі Попасної та Катеринівки, що на Луганщині, противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Як зазначається, українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо:

  • Як уже повідомлялося, 12 грудня український військовослужбовець підірвався на ворожому вибуховому пристрої і дістав мінно-вибухову травму.
  • Поранений – 49-річний лейтенант Збройних сил України. На даний час його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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