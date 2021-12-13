Війна на Донбасі: Окупанти гатили з гранатометів та кулеметів
Понеділок, 13 грудня 2021, 06:49
12 грудня на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ було 4 порушення режиму припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Зокрема, поблизу Талаківки ворог вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів, в напрямку Кримського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
В районі Попасної та Катеринівки, що на Луганщині, противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Як зазначається, українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Нагадаємо:
- Як уже повідомлялося, 12 грудня український військовослужбовець підірвався на ворожому вибуховому пристрої і дістав мінно-вибухову травму.
- Поранений – 49-річний лейтенант Збройних сил України. На даний час його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
Українська правда