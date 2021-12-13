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Война на Донбассе: Оккупанты били из гранатометов и пулеметов

Понедельник, 13 декабря 2021, 06:49
Война на Донбассе: Оккупанты били из гранатометов и пулеметов
Photo by Brendan Hoffman/Getty Images

12 декабря на Донбассе со стороны российско-оккупационных войск было 4 нарушения режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, вблизи Талаковки враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов, в направлении Крымского – из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Попасной и Катериновки на Луганщине противник открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Как отмечается, украинские защитники открывали ответный огонь.

Напомним:

  • Как уже сообщалось, 12 декабря украинский военнослужащий подорвался на вражеском взрывном устройстве и получил минно-взрывную травму.
  • Раненый – 49-летний лейтенант Вооруженных сил Украины. В настоящее время его состояние медики оценивают как средней тяжести.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе
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