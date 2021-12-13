Война на Донбассе: Оккупанты били из гранатометов и пулеметов
Понедельник, 13 декабря 2021, 07:49
12 декабря на Донбассе со стороны российско-оккупационных войск было 4 нарушения режима прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Детали: В частности, вблизи Талаковки враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов, в направлении Крымского – из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В районе Попасной и Катериновки на Луганщине противник открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Как отмечается, украинские защитники открывали ответный огонь.
Напомним:
- Как уже сообщалось, 12 декабря украинский военнослужащий подорвался на вражеском взрывном устройстве и получил минно-взрывную травму.
- Раненый – 49-летний лейтенант Вооруженных сил Украины. В настоящее время его состояние медики оценивают как средней тяжести.
Украинская правда