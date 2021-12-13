Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Разумков відкрив сайт і закликав долучатися до "його команди"

Понеділок, 13 грудня 2021, 15:07
Разумков відкрив сайт і закликав долучатися до його команди
Скріншот

Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив про набір людей до "своєї команди".

Джерело: заява Разумкова у Facebook

Пряма мова Разумкова: "Я знаю, що ви чули, що ми збираємо команду однодумців і впевнений, що в кожного з вас є бажання рухатися вперед і розвиватися. Тому настав час розширюватися і залучати до команди людей, які дійсно готові змінювати країну на краще.

І відсьогодні кожен з вас може долучитися до нашої команди…".

Деталі: Разумков розповів, що щоб долучитися до "їхньої команди" потрібно або заповнити анкету на сайті razumkov.team, або зателефонувати на гарячу лінію.

Разумков додав, що збирається незабаром відвідати кожну область.  

Передісторія:

  • На початку жовтня нардепи відправили у відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова, у якого загострився конфлікт із партією влади "Слуга народу". 
  • 5 листопада стало відомо, що ексспікер Верховної Ради створює у парламенті міжфракційне об'єднання "Розумна політика".
  • 16 листопада у Верховній Раді створили міжфракційне депутатське об'єднання "Розумна політика", керівником якої став колишній голова парламенту Дмитро Разумков.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Разумков Дмитрополітична система
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Разумков Дмитро
Разумков і СБУ обмінялися звинуваченнями через зірвану пресконференцію
Разумков звернеться до КСУ щодо призначення голови ДБР
"ЄС" з Разумковим запропонували Раді звільнити Монастирського
Останні новини
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
Усі новини...
Реклама: