Разумков відкрив сайт і закликав долучатися до "його команди"

Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив про набір людей до "своєї команди".

Джерело: заява Разумкова у Facebook

Пряма мова Разумкова: "Я знаю, що ви чули, що ми збираємо команду однодумців і впевнений, що в кожного з вас є бажання рухатися вперед і розвиватися. Тому настав час розширюватися і залучати до команди людей, які дійсно готові змінювати країну на краще.

І відсьогодні кожен з вас може долучитися до нашої команди…".

Деталі: Разумков розповів, що щоб долучитися до "їхньої команди" потрібно або заповнити анкету на сайті razumkov.team, або зателефонувати на гарячу лінію.

Разумков додав, що збирається незабаром відвідати кожну область.

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