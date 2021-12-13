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Разумков відкрив сайт і закликав долучатися до "його команди"

Понеділок, 13 грудня 2021, 16:07
Скріншот

Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив про набір людей до "своєї команди".

Джерело: заява Разумкова у Facebook

Пряма мова Разумкова: "Я знаю, що ви чули, що ми збираємо команду однодумців і впевнений, що в кожного з вас є бажання рухатися вперед і розвиватися. Тому настав час розширюватися і залучати до команди людей, які дійсно готові змінювати країну на краще.

І відсьогодні кожен з вас може долучитися до нашої команди…".

Деталі: Разумков розповів, що щоб долучитися до "їхньої команди" потрібно або заповнити анкету на сайті razumkov.team, або зателефонувати на гарячу лінію.

Разумков додав, що збирається незабаром відвідати кожну область.  

Передісторія:

  • На початку жовтня нардепи відправили у відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова, у якого загострився конфлікт із партією влади "Слуга народу". 
  • 5 листопада стало відомо, що ексспікер Верховної Ради створює у парламенті міжфракційне об'єднання "Розумна політика".
  • 16 листопада у Верховній Раді створили міжфракційне депутатське об'єднання "Розумна політика", керівником якої став колишній голова парламенту Дмитро Разумков.

Українська правда
Теми: Разумков Дмитрополітична система


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