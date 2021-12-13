Разумков відкрив сайт і закликав долучатися до "його команди"
Понеділок, 13 грудня 2021, 16:07
Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив про набір людей до "своєї команди".
Джерело: заява Разумкова у Facebook
Пряма мова Разумкова: "Я знаю, що ви чули, що ми збираємо команду однодумців і впевнений, що в кожного з вас є бажання рухатися вперед і розвиватися. Тому настав час розширюватися і залучати до команди людей, які дійсно готові змінювати країну на краще.
І відсьогодні кожен з вас може долучитися до нашої команди…".
Деталі: Разумков розповів, що щоб долучитися до "їхньої команди" потрібно або заповнити анкету на сайті razumkov.team, або зателефонувати на гарячу лінію.
Разумков додав, що збирається незабаром відвідати кожну область.
Передісторія:
- На початку жовтня нардепи відправили у відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова, у якого загострився конфлікт із партією влади "Слуга народу".
- 5 листопада стало відомо, що ексспікер Верховної Ради створює у парламенті міжфракційне об'єднання "Розумна політика".
- 16 листопада у Верховній Раді створили міжфракційне депутатське об'єднання "Розумна політика", керівником якої став колишній голова парламенту Дмитро Разумков.
Українська правда