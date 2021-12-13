Разумков открыл сайт и призвал присоединяться к "его команде"

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил о наборе людей в "свою команду".

Источник: заявление Разумкова в Facebook

Прямая речь Разумкова: "Я знаю, что вы слышали, что мы собираем команду единомышленников и уверены, что у каждого из вас есть желание двигаться вперед и развиваться. Поэтому пора расширяться и привлекать к команде людей, которые действительно готовы менять страну к лучшему.

И с сегодняшнего дня каждый из вас может присоединиться к нашей команде…".

Детали: Разумков рассказал, что чтобы присоединиться к "их команде" нужно либо заполнить анкету на сайте razumkov.team, либо позвонить по телефону на горячую линию.

Разумков добавил, что собирается вскоре посетить каждую область.

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