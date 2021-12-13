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Росіянина із санкційного списку РНБО засудили до 6 місяців арешту

Понеділок, 13 грудня 2021, 18:44
Росіянина із санкційного списку РНБО засудили до 6 місяців арешту
Ілюстративне фото getty images

Кримінальному авторитету, на якого накладено санкції Радою безпеки й оборони, присудили 6 місяців арешту за погрози потерпілим.

Джерело: Миколаївська обласна прокуратура

Деталі: Суд у Миколаївській області визнав винним 51-річного громадянина РФ за погрози потерпілим, які надавали свідчення в справі проти нього. 

За даними слідства, засуджений є в переліку "ворів у законі", стосовно яких РНБО наклало санкції в травні.

У прокуратурі повідомляють, що засуджений має посвідку на постійне проживання в Україні, а також працював менеджером підприємства на Миколаївщині.

Довідково: Згідно з переліком РНБО, мова йде про Іслангірієва Апті Магомедовича, уродженця Чеченської Республіки. У додатку 1 указу Президента №203/2021 щодо Іслангірієва повинні були скасувати дозвіл на проживання в Україні.

Передісторія: 

  • 14 травня Рада безпеки і оборони запровадила санкції проти пів тисячі так званих "ворів у законі". Згідно з рішенням РНБО, особам із переліку заборонено в’їжджати до України та мати посвідку на проживання в Україні. Рішення набуло чинності указом президента від 21 травня.
  • Іноземні громадяни з переліку, які на момент ухвалення рішення РНБО ще залишились на території України, мали бути примусово видворені за межі країни в найкоротші обумовлені законом терміни.
  • Через шість днів після ухвалення рішення, поліція затримала двох "ворів у законі" - "Умку" та "Лашу Свана".

Українська правда

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Теми: криміналполіціяМиколаївРНБО
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