Росіянина із санкційного списку РНБО засудили до 6 місяців арешту

Кримінальному авторитету, на якого накладено санкції Радою безпеки й оборони, присудили 6 місяців арешту за погрози потерпілим.

Джерело: Миколаївська обласна прокуратура

Деталі: Суд у Миколаївській області визнав винним 51-річного громадянина РФ за погрози потерпілим, які надавали свідчення в справі проти нього.

За даними слідства, засуджений є в переліку "ворів у законі", стосовно яких РНБО наклало санкції в травні.

У прокуратурі повідомляють, що засуджений має посвідку на постійне проживання в Україні, а також працював менеджером підприємства на Миколаївщині.

Довідково: Згідно з переліком РНБО, мова йде про Іслангірієва Апті Магомедовича, уродженця Чеченської Республіки. У додатку 1 указу Президента №203/2021 щодо Іслангірієва повинні були скасувати дозвіл на проживання в Україні.

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