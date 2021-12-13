Россиянина из санкционного списка СНБО приговорили к 6 месяцам ареста

Уголовного авторитета, на которого наложены санкции Советом безопасности и обороны, приговорили к 6 месяцам ареста за угрозы потерпевшим.

Источник: Николаевская областная прокуратура

Детали: Суд в Николаевской области признал виновным 51-летнего гражданина РФ за угрозы потерпевшим, которые давали показания по делу против него.

По данным следствия, осужденный находится в перечне "воров в законе", в отношении которых СНБО наложил санкции в мае.

В прокуратуре сообщают, что осужденный имеет вид на жительство в Украине, а также работал менеджером предприятия в Николаевской области.

Справка: Согласно перечню СНБО, речь идет об Исландии Апте Магомедовиче, уроженце Чеченской Республики. В приложении 1 указа Президента №203/2021 по Ислангириеву должны были отменить разрешение на проживание в Украине.

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