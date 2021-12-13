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Россиянина из санкционного списка СНБО приговорили к 6 месяцам ареста

Понедельник, 13 декабря 2021, 19:44

Уголовного авторитета, на которого наложены санкции Советом безопасности и обороны, приговорили к 6 месяцам ареста за угрозы потерпевшим.

Источник: Николаевская областная прокуратура

Детали: Суд в Николаевской области признал виновным 51-летнего гражданина РФ за угрозы потерпевшим, которые давали показания по делу против него.

По данным следствия, осужденный находится в перечне "воров в законе", в отношении которых СНБО наложил санкции в мае.

В прокуратуре сообщают, что осужденный имеет вид на жительство в Украине, а также работал менеджером предприятия в Николаевской области.

Справка: Согласно перечню СНБО, речь идет об Исландии Апте Магомедовиче, уроженце Чеченской Республики. В приложении 1 указа Президента №203/2021 по Ислангириеву должны были отменить разрешение на проживание в Украине.

Предыстория:

  • 14 мая Совет безопасности и обороны ввел санкции против полутысячи так называемых "воров в законе". Согласно решению СНБО, лицам из перечня запрещено въезжать в Украину и иметь вид на жительство в Украине. Решение вступило в силу указом президента от 21 мая.
  • Иностранные граждане из перечня, которые на момент принятия решения СНБО еще остались на территории Украины, должны были быть принудительно выдворены за пределы страны в кратчайшие сроки, допускаемые законо..
  • Через шесть дней после принятия решения полиция задержала двух "воров в законе" - "Умку" и "Лашу Свана".

Украинская правда
Темы: криминалполицияНиколаевСНБО
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