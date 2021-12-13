США можуть збільшити військову присутність на східному фланзі НАТО

Зустріч Байдена і Путіна в Женеві 16 червня 2021 року. фото: getty images

У Білому домі розглядають варіант розміщення додаткового контингенту військ у східноєвропейських країнах НАТО в разі можливого вторгнення Росії до України.

Джерело: трансляція брифінгу речниці Білого дому Джен Псакі

Пряма мова: "Якщо ми згадаємо 2014 рік, багато наших союзників у НАТО мали намір збільшити присутність (в регіоні Східної Європи – ред.), мали намір на додаткове розміщення військ на ротаційній основі. Безсумівно, такі заходи (США – ред.) також розглядають в разі, якщо Росія вирішить здійснити напад на Україну".

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