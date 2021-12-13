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США можуть збільшити військову присутність на східному фланзі НАТО

Понеділок, 13 грудня 2021, 21:08
Зустріч Байдена і Путіна в Женеві 16 червня 2021 року. фото: getty images

У Білому домі розглядають варіант розміщення додаткового контингенту військ у східноєвропейських країнах НАТО в разі можливого вторгнення Росії до України.

Джерело: трансляція брифінгу речниці Білого дому Джен Псакі

Пряма мова: "Якщо ми згадаємо 2014 рік, багато наших союзників у НАТО мали намір збільшити присутність (в регіоні Східної Європи – ред.), мали намір на додаткове розміщення військ на ротаційній основі. Безсумівно, такі заходи (США – ред.) також розглядають в разі, якщо Росія вирішить здійснити напад на Україну".

Передісторія: 

  • Після телефонної розмови 7 грудня з президентом РФ Владіміром Путіним, президент США Джо Байден заявив, що розміщення військ НАТО на території України не розглядається.
  • Уряди країн-членів НАТО в Східній Європі "розлютила" ідея Байдена долучити Путіна до дипломатичних обговорень стосовно можливого розширення НАТО та взаємодію альянсу з Україною.
  • 12 грудня стало відомо, що Байден і Путін можуть незабаром провести ще одну розмову через відеоконференцію стосовно ситуації довкола України.
  • Байден наполягає, що попередив Путіна в розмові 7 грудня про "нищівні наслідки" для російської економіки від західних санкцій, які західні країни обіцяють запровадити в разі повномасштабної війни Росії проти України.

Денис Карловський, УП
Теми: СШАНАТОвійнаРосія


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