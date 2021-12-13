США могут увеличить военное присутствие на восточном фланге НАТО
Понедельник, 13 декабря 2021, 21:08
В Белом доме рассматривается вариант размещения дополнительного контингента войск в восточноевропейских странах НАТО в случае возможного вторжения России в Украину.
Источник: трансляция брифинга пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки
Прямая речь: "Если мы вспомним 2014 год, многие союзники по НАТО были нацелены увеличить присутствие (в регионе Восточной Европы – ред.), нацелены на дополнительное размещение войск на ротационной основе. Определенно, такие меры (США – ред.) также рассматривают в случае, если Россия решит совершить нападение на Украину".
Детали: Чубенко добавил, что экспертизу проводили специалисты Харьковского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины.
Предыстория:
- После телефонного разговора 7 декабря с президентом РФ Владимиром Путиным президент США Джо Байден заявил, что размещение войск НАТО на территории Украины не рассматривается.
- Правительства стран-членов НАТО в Восточной Европе "разозлила" идея Байдена привлечь Путина к дипломатическим обсуждениям о возможном расширении НАТО и взаимодействии альянса с Украиной.
- 12 декабря стало известно, что Байден и Путин могут вскоре провести еще один разговор через видеоконференцию по поводу ситуации вокруг Украины.
- Байден настаивает, что предупредил Путина в разговоре 7 декабря о "сокрушающих последствиях" для российской экономики от западных санкций, которые западные страны обещают ввести в случае полномасштабной войны России против Украины.
Денис Карловский, УП