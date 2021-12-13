США могут увеличить военное присутствие на восточном фланге НАТО

Встреча Байдена и Путина в Женеве 16 июня 2021 года. фото: getty images

В Белом доме рассматривается вариант размещения дополнительного контингента войск в восточноевропейских странах НАТО в случае возможного вторжения России в Украину.

Источник: трансляция брифинга пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки

Прямая речь: "Если мы вспомним 2014 год, многие союзники по НАТО были нацелены увеличить присутствие (в регионе Восточной Европы – ред.), нацелены на дополнительное размещение войск на ротационной основе. Определенно, такие меры (США – ред.) также рассматривают в случае, если Россия решит совершить нападение на Украину".

Детали: Чубенко добавил, что экспертизу проводили специалисты Харьковского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины.

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