Тисяча Зеленського: 160 тисяч українців оформили заявки на виплату за першу добу

Два мільйони українців записалися на пілот програми "єПідтримка" щодо виплати 1000 гривень після отримання двох доз covid-вакцини.

Джерело: Liga.Tech з посиланням на Мінцифри

Деталі: Заявку на участь у пілоті можна було подавати з 10 грудня.

За першу добу роботи пілота "єПідтримки" понад 160 000 українців оформили заявки на виплату. Повідомляється, що кількість заявок щогодини зростає.

Наразі також українці оформили 1,3 млн карток для виплати тисячі гривень вакцинованим.

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