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Тисяча Зеленського: 160 тисяч українців оформили заявки на виплату за першу добу

Вівторок, 14 грудня 2021, 12:29
Тисяча Зеленського: 160 тисяч українців оформили заявки на виплату за першу добу
Фото Мінцифри

Два мільйони українців записалися на пілот програми "єПідтримка" щодо виплати 1000 гривень після отримання двох доз covid-вакцини.

Джерело: Liga.Tech з посиланням на Мінцифри

Деталі: Заявку на участь у пілоті можна було подавати з 10 грудня.

За першу добу роботи пілота "єПідтримки" понад 160 000 українців оформили заявки на виплату. Повідомляється, що кількість заявок щогодини зростає.

Наразі також українці оформили 1,3 млн карток для виплати тисячі гривень вакцинованим.

Передісторія: 

  • 15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто отримає два щеплення, отримає від держави тисячу гривень через додаток "Дія". 
  • Речник президента Сергій Никифоров пояснив, що тисячу гривень вакциновані отримають не готівкою, а як сертифікат, цифровий ваучер або депозит, який можна буде витратити на певний перелік послуг і товарів.
  • 17 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 1 тисячу гривень повністю вакцинованим проти Covid-19 українцям будуть нараховувати на віртуальні платіжні картки через застосунок "Дія" наприкінці 2020-го та впродовж 2021-го року, податки з цих грошей платити не доведеться і на нарахування субсидії вони не вплинуть.
  •  У Мінцифри повідомили, що віртуальні картки в застосунку "Дія" будуть безкоштовними – жодних комісій за їхнє обслуговування не буде.
  • З бюджету на програму виділили 8 млрд грн.

Теми: коронавірусвакцинаціягроші
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