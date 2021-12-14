Тысяча Зеленского: 160 тысяч украинцев оформили заявки на выплату за первые сутки

Два миллиона украинцев записались на пилот программы "еПоддержка" по выплате 1000 гривен после получения двух доз covid-вакцины.

Источник: Liga.Tech со ссылкой на Минцифры

Детали: Заявку на участие в пилоте можно было подавать с 10 декабря.

За первые сутки работы пилота "еПоддержки" более 160 000 украинцев оформили заявки на выплату. Сообщается, что количество заявок ежечасно растет.

Сейчас также украинцы оформили 1,3 млн карточек для выплаты тысячи гривен вакцинированным.

Предыстория: