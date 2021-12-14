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Тысяча Зеленского: 160 тысяч украинцев оформили заявки на выплату за первые сутки

Вторник, 14 декабря 2021, 12:29
Тысяча Зеленского: 160 тысяч украинцев оформили заявки на выплату за первые сутки
Фото Минцифры

Два миллиона украинцев записались на пилот программы "еПоддержка" по выплате 1000 гривен после получения двух доз covid-вакцины.

Источник: Liga.Tech со ссылкой на Минцифры

Детали: Заявку на участие в пилоте можно было подавать с 10 декабря.

За первые сутки работы пилота "еПоддержки" более 160 000 украинцев оформили заявки на выплату. Сообщается, что количество заявок ежечасно растет.

Сейчас также украинцы оформили 1,3 млн карточек для выплаты тысячи гривен вакцинированным.

Предыстория:

  • 15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что каждый полностью вакцинированный получит от государства тысячу гривен через приложение "Дія" после 19 декабря. За эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр, купить билеты на поездки внутри страны.
  • Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров пояснил, что тысячу гривен вакцинированные получат не наличными, а в качестве сертификата, цифрового ваучера или депозита, который можно будет потратить на определенный перечень услуг и товаров.
  • 17 ноября премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что 1 тысячу гривен полностью вакцинированным против Covid-19 украинцам будут начислять на виртуальные платежные карты через приложение "Дія" в конце 2020-го и в течение 2021-го года, налоги с этих денег платить не придется и на начисление субсидии они не повлияют.
  • В Минцифры сообщили, что виртуальные карточки в приложении "Дія" будут бесплатными – никаких комиссий за их обслуживание не будет.
  • Из бюджета на программу было выделено 8 млрд грн.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусвакцинацияденьги
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