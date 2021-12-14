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Заяви Ткаченка про відставку досі нема в Раді. Нову він ще не писав

Вівторок, 14 грудня 2021, 12:36
Заяви Ткаченка про відставку досі нема в Раді. Нову він ще не писав
Фото: Фейсбук сторінка Ткаченка

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав міністра культури та інформполітики Олександра Ткаченка не подавати заяву про відставку.

Джерело: розмова Стефанчука і Ткаченка у Раді, яку цитує "Укрінформ"

Пряма мова Сетфанчука: "Офційно заяви у Верховній Раді Олександра Ткаченка про відставку немає. Я вважаю пана Олександра одним із найкращих міністрів в уряді. Якщо так сталося, що заяви немає у Верховній Раді, може, на то воля Божа, тому давайте подумаєте.

Я буду дуже радий, якщо ви зміните своє рішення і ми далі будемо будувати українську інформаційну політику та культуру".

Деталі: Ткаченко додав, що заява про відставку була подана до ВР, проте не була зареєстрована, тому можна вважати, що офіційно її немає.

Він також зауважив, що нову заяву про відставку наразі не написав, але підкреслив, що за потреби готовий це зробити.

Передісторія:

  • 11 листопада Ткаченко оприлюднивсвою заяву про відставку, сказав, що його цінності та концепти не збігаються з урядом.
  • Прем’єр-міністр Денис Шмигаль додавтоді, що не мав змоги поговорити з Ткаченком щодо його мотивації.
  • Арахамія до цього заявляв, що депутати "Слуги народу" не проголосують "за" відставку Ткаченка, бо він не пояснив мотивів свого вчинку.
  • В кінці листопада голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що відставку міністра культури й інформаційної політики Олександра Ткаченка розглядати не будуть. Проте сам міністр каже, що "обговорення триває".

Теми: Верховна РадаТкаченкокультура
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