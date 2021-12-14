Заяви Ткаченка про відставку досі нема в Раді. Нову він ще не писав

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав міністра культури та інформполітики Олександра Ткаченка не подавати заяву про відставку.

Джерело: розмова Стефанчука і Ткаченка у Раді, яку цитує "Укрінформ"

Пряма мова Сетфанчука: "Офційно заяви у Верховній Раді Олександра Ткаченка про відставку немає. Я вважаю пана Олександра одним із найкращих міністрів в уряді. Якщо так сталося, що заяви немає у Верховній Раді, може, на то воля Божа, тому давайте подумаєте.

Я буду дуже радий, якщо ви зміните своє рішення і ми далі будемо будувати українську інформаційну політику та культуру".

Деталі: Ткаченко додав, що заява про відставку була подана до ВР, проте не була зареєстрована, тому можна вважати, що офіційно її немає.

Він також зауважив, що нову заяву про відставку наразі не написав, але підкреслив, що за потреби готовий це зробити.

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