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Заявления Ткаченко об отставке до сих пор нет в Раде. Новое он еще не писал

Вторник, 14 декабря 2021, 12:36
Заявления Ткаченко об отставке до сих пор нет в Раде. Новое он еще не писал

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал министра культуры и информполитики Александра Ткаченко не подавать заявление об отставке.

Источник: разговор Стефанчука и Ткаченко в Раде, которую цитирует "Укринформ"

Прямая речь Сетфанчука: "Официально заявления в Верховной Раде Александра Ткаченко об отставке нет. Я считаю Александра одним из лучших министров в правительстве. Если так случилось, что заявления нет в Верховной Раде, может, на то воля Божья, поэтому давайте подумаете.

Я буду очень рад, если вы измените свое решение, и мы будем дальше строить украинскую информационную политику и культуру".

Детали: Ткаченко добавил, что заявление об отставке было подано в ВР, однако не было зарегистрировано, поэтому можно считать, что официально его нет.

Он также отметил, что новое заявление об отставке пока не написал, но подчеркнул, что при необходимости готов это сделать.

Предыстория:

  • 11 ноября Ткаченко опубликовалсвое заявление об отставке, сказав, что его ценности и концепты не совпадают с правительством.
  • Премьер-министр Денис Шмигаль добавилтогда, что не имел возможности поговорить с Ткаченко о его мотивации.
  • Арахамия до этого заявлял, что депутаты "Слуги народа" не проголосуют "за" отставку Ткаченко, потому что он не объяснил мотивы своего поступка.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадаТкаченкокультура
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