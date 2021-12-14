Заявления Ткаченко об отставке до сих пор нет в Раде. Новое он еще не писал

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал министра культуры и информполитики Александра Ткаченко не подавать заявление об отставке.

Источник: разговор Стефанчука и Ткаченко в Раде, которую цитирует "Укринформ"

Прямая речь Сетфанчука: "Официально заявления в Верховной Раде Александра Ткаченко об отставке нет. Я считаю Александра одним из лучших министров в правительстве. Если так случилось, что заявления нет в Верховной Раде, может, на то воля Божья, поэтому давайте подумаете.

Я буду очень рад, если вы измените свое решение, и мы будем дальше строить украинскую информационную политику и культуру".

Детали: Ткаченко добавил, что заявление об отставке было подано в ВР, однако не было зарегистрировано, поэтому можно считать, что официально его нет.

Он также отметил, что новое заявление об отставке пока не написал, но подчеркнул, что при необходимости готов это сделать.

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