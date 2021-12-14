У Києві викрили найбільшу схему торгівлі фейковими Covid-сертифікатами - СБУ

Київські правоохоронці викрили групу зловмисників на масштабному продажі підроблених міжнародних COVID-сертифікатів.

Джерело: СБУ, Київська міська прокуратура, столична поліція

Дослівно СБУ: "Як свідчать попередні дані, "прибуток" зловмисників становив понад 5 млн грн щомісяця. Наразі це найбільша за кількістю виготовлених COVID-фальшивок мережа в Україні".

Деталі: За попередніми даними, участь у незаконній схемі брали щонайменше десятеро учасників.

Встановлено, що протиправну діяльність організували двоє мешканців столиці. Для реалізації схеми вони залучили декількох керівників медзакладів та 6 сімейних лікарів із різних регіонів країни.

За різні суми грошей вони вносили дані "клієнтів" до електронної системи eHealth для подальшого завантаження до Єдиного порталу державних послуг "Дія".

Для передачі "списків" на оформлення фіктивних документів організатори оборудки залучали посередників. Крім того, через них підтримували зв'язок та передавали гроші.

В такий спосіб до електронної системи eHealth щомісяця завантажувалося близько 2000 недостовірних записів про проходження громадянами вакцинації.

Зазначені "послуги", за даними прокуратури, коштували від 3000 до 4500 гривень.

Поліцейські провели ряд санкціонованих обшуків за адресами проживання та роботи правопорушників та вилучили речові докази їх злочинної діяльності. Це - підроблена медична документація, серед якої також міжнародні свідоцтва про вакцинацію, комп’ютерна техніка, електронні носії інформації, мобільні телефони, банківські картки.

фото прокуратури

Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення винних до відповідальності.

Порушникам загрожує до п’яти років тюремного ув’язнення.