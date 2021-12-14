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В Киеве разоблачили крупнейшую схему торговли фейковыми Covid-сертификатами - СБУ

Вторник, 14 декабря 2021, 13:21
В Киеве разоблачили крупнейшую схему торговли фейковыми Covid-сертификатами - СБУ
фото СБУ

Киевские справоохранители разоблачили группу злоумышленников на масштабной продаже поддельных международных COVID-сертификатов.

Источник: СБУ, Киевская городская прокуратура, столичная полиция

Дословно СБУ: "Как свидетельствуют предварительные данные, "прибыль" злоумышленников составила более 5 млн грн ежемесячно. Сейчас это самая большая по количеству изготовленных COVID-фальшивок сеть в Украине".

Детали: По предварительным данным, участие в незаконной схеме принимали по меньшей мере десять участников.

Установлено, что противоправную деятельность организовали два жителя столицы. Для реализации схемы они привлекли нескольких руководителей медучреждений и 6 семейных врачей из разных регионов страны.

За разные суммы денег они вносили данные "клиентов" в электронную систему eHealth для дальнейшей загрузки в Единый портал государственных услуг "Дия".

Для передачи "списков" на оформление фиктивных документов организаторы сделки привлекали посредников. Кроме того, через них поддерживали связь и передавали деньги.

Таким образом, в электронную систему eHealth ежемесячно загружалось около 2000 недостоверных записей о прохождении гражданами вакцинации.

Указанные "услуги", по данным прокуратуры, стоили от 3000 до 4500 гривен.

Полицейские провели ряд санкционированных обысков по адресам проживания и работы правонарушителей и изъяли доказательства их преступной деятельности. Это поддельная медицинская документация, среди которой также международные свидетельства о вакцинации, компьютерная техника, электронные носители информации, мобильные телефоны, банковские карты.

 
фото прокуратуры

Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечение виновных к ответственности.

Нарушителям грозит до пяти лет тюремного заключения.

Украинская правда

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Темы: СБУКиваCovid-2019Дія
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