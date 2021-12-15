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Кабмін підтримав новий санкційний план проти літаків, які обійшли санкції

Середа, 15 грудня 2021, 13:51
Літак Gulfstream G280, фото УП

Кабінет міністрів схвалив план накладання санкцій, запроваджених Радою національної безпеки й оборони України, на 3 компанії, які заволоділи літаками, що вже перебували під українськими санкціями.

Джерело: рішення Кабміну на засіданні 15 грудня

Деталі:  Міністр Кабміну Олег Немчінов запропонував підтримали протокольне рішення Кабінету міністрів із питань схвалення плану організації виконання рішення РНБО від 10 листопада 2021 року про застосування персональних спеціальних економічних санкцій та інших обмежувальних заходів (санкцій), введених у дію указом президента від 7 грудня 2021 року №625

Цими пропозиціями пропонується схвалити план організації виконання рішення РНБО з зазначеного питання.

Кабмін підтримав пропозицію. 

У рішенні РНБО, завізованому президентом 7 грудня, йшлося про таких юридичних осіб: "Alpha Bravo Aviation LLC", "G200 203 LLC", "Cascade Holding". 

Цьому передувало: 10 листопада Рада національної безпеки і оборони запровадила обмежувальні санкції до 8 фізичних осіб, які причетні до відкриття представництва Нікарагуа в окупованому Криму, та проти 3 літаків, які літали в обхід введених 19 лютого санкцій.

3 літаки попри санкції продовжували курсувати у США, бо їх переоформили на інші компанії після санкцій. Йшлося про літаки компанії JET4U S.R.L.

СБУ рекомендувала застосувати санкції до нових власників літаків, які літали до держави-агресора.

Передісторія: За даними розслідування "Української правди" із 5 літаків, що потрапили під санкції РНБО 19 лютого, 4 літаки продовжили літати за межами нашої країни, 3 літаки змінили реєстрацію і лише один літак, яким користувався Віктор Медведчук, залишався в Україні. 

Знати більше: Полетіли з-під санкцій. Як Козак, Хомутиннік та інші рятували свої літаки від санкцій РНБО

Санкції від УП. Як розслідування "Української правди" повернуло під санкції РНБО приватні літаки

Олена Рощенко, УП
Теми: Кабінет міністрівсанкціїРНБОавіа


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