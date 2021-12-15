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Кабмин поддержал новый санкционный план против самолетов, обошедших санкции

Среда, 15 декабря 2021, 12:51
Кабмин поддержал новый санкционный план против самолетов, обошедших санкции
Самолет Gulfstream G280, фото УП

Кабинет министров одобрил план наложения санкций, введенных Советом национальной безопасности и обороны Украины, на 3 компании, которые завладели самолетами, уже находившимися под украинскими санкциями.

Источник: решение Кабмина на заседании 15 декабря

Детали: Министр Кабмина Олег Немчинов предложил поддержали протокольное решение Кабинета министров по вопросам одобрения плана организации исполнения решения СНБО от 10 ноября 2021 года о применении персональных специальных экономических санкций и других ограничительных мер (санкций), введенных в действие указом президента от 7 декабря 2021 года №625.

Этими предложениями предлагается одобрить план организации выполнения решения СНБО по указанному вопросу.

Кабмин поддержал предложение.

В решении СНБО, завизированном президентом 7 декабря, говорилось о таких юридических лицах: "Alpha Bravo Aviation LLC", "G200 203 LLC", "Cascade Holding".

Этому предшествовало: 10 ноября Совет национальной безопасности и обороны ввел ограничительные санкции в отношении 8 физических лиц, причастных к открытию представительства Никарагуа в оккупированном Крыму, и против 3 самолетов, которые летали в обход введенных 19 февраля санкций.

3 самолета, несмотря на санкции, продолжали курсировать в США, потому что их переоформили на другие компании после санкций. Речь шла о самолетах компании JET4U S.R.L.

СБУ рекомендовала применить санкции к новым владельцам самолетов, которые летали в государство-агрессор.

Предыстория: По данным расследования "Украинской правды" из 5 самолетов, попавших под санкции СНБО 19 февраля, 4 самолета продолжили летать за пределами нашей страны, 3 самолета изменили регистрацию и только один самолет, которым пользовался Виктор Медведчук, оставался в Украине.

Знать больше: Улетели из-под санкций. Как Казак, Хомутынник и другие спасали свои самолеты от санкций СНБО

Санкции от УП. Как расследование "Украинской правды" вернуло под санкции СНБО частные самолеты

Алена Рощенко, УП
Темы: Кабинет министровсанкцииСНБОавиа
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