Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Борис Джонсон: Вторжение России в Украину станет катастрофой для всего мира

Среда, 15 декабря 2021, 16:50
Борис Джонсон: Вторжение России в Украину станет катастрофой для всего мира
Борис Джонсон в резиденции правительства на Даунинг-стрит 10 в Лондоне 12 декабря 2021 года. Фото: Getty Images

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в парламенте, что российское военное вторжение в Украину станет "катастрофой для всего мира".

Джерело: онлайн трансляция часа вопросов к правительству в Палате общин британского парламента

Прямая речь Джонсона: "Если Россия будет столь безрассудной и опрометчивой, чтобы начать вторжение на суверенную территорию Украины, то мы совместно с нашими союзниками применим чрезвычайно жесткий пакет экономических санкций.

Я сказал президенту Путину (в телефонном разговоре 13 декабря – ред.), что, я думаю, любые такие военные действия с его стороны станут катастрофой не только для России и Украины, но и для всего мира".

Детали: Джонсон пообещал, что Великобритания будет поддерживать Украину.

По его данным, НАТО усилят количество военных в странах-членах альянса, граничащих с Украиной.

Предыстория: 

  • 13 декабря Джонсон провел телефонный разговор с Путиным, в котором предупредил его о "жестоких последствиях" для России в случае полномасштабного наступления в Украине. Путин же потребовал юридических гарантий, что НАТО не намерена расширяться на восток.
  • В Белом доме в тот же день сообщили, что США рассматривают вариант усиления военного присутствия на восточном фланге НАТО.
  • По данным "Левада-центра", 75% россиян считают вероятной войну России с Украиной.
  • Страны "Группы семи" предупредили Россию о серьезных последствиях в случае начала полномасштабной войны.

Денис Карловский, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВеликобританияНАТОвойнаРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
Великобритания
Испания и Великобритания против предоставления Украине кассетных снарядов
Британия дарит Украине 17 пожарных машин
Глава МИД Британии предостерег Россию от провокаций на ЗАЭС
Последние новости
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
Все новости...
Реклама: