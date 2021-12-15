Борис Джонсон: Вторжение России в Украину станет катастрофой для всего мира
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в парламенте, что российское военное вторжение в Украину станет "катастрофой для всего мира".
Джерело: онлайн трансляция часа вопросов к правительству в Палате общин британского парламента
Прямая речь Джонсона: "Если Россия будет столь безрассудной и опрометчивой, чтобы начать вторжение на суверенную территорию Украины, то мы совместно с нашими союзниками применим чрезвычайно жесткий пакет экономических санкций.
Я сказал президенту Путину (в телефонном разговоре 13 декабря – ред.), что, я думаю, любые такие военные действия с его стороны станут катастрофой не только для России и Украины, но и для всего мира".
Детали: Джонсон пообещал, что Великобритания будет поддерживать Украину.
По его данным, НАТО усилят количество военных в странах-членах альянса, граничащих с Украиной.
Предыстория:
- 13 декабря Джонсон провел телефонный разговор с Путиным, в котором предупредил его о "жестоких последствиях" для России в случае полномасштабного наступления в Украине. Путин же потребовал юридических гарантий, что НАТО не намерена расширяться на восток.
- В Белом доме в тот же день сообщили, что США рассматривают вариант усиления военного присутствия на восточном фланге НАТО.
- По данным "Левада-центра", 75% россиян считают вероятной войну России с Украиной.
- Страны "Группы семи" предупредили Россию о серьезных последствиях в случае начала полномасштабной войны.