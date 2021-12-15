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Борис Джонсон: Вторжение России в Украину станет катастрофой для всего мира

Среда, 15 декабря 2021, 17:50
Борис Джонсон в резиденции правительства на Даунинг-стрит 10 в Лондоне 12 декабря 2021 года. Фото: Getty Images

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в парламенте, что российское военное вторжение в Украину станет "катастрофой для всего мира".

Джерело: онлайн трансляция часа вопросов к правительству в Палате общин британского парламента

Прямая речь Джонсона: "Если Россия будет столь безрассудной и опрометчивой, чтобы начать вторжение на суверенную территорию Украины, то мы совместно с нашими союзниками применим чрезвычайно жесткий пакет экономических санкций.

Я сказал президенту Путину (в телефонном разговоре 13 декабря – ред.), что, я думаю, любые такие военные действия с его стороны станут катастрофой не только для России и Украины, но и для всего мира".

Детали: Джонсон пообещал, что Великобритания будет поддерживать Украину.

По его данным, НАТО усилят количество военных в странах-членах альянса, граничащих с Украиной.

Предыстория: 

  • 13 декабря Джонсон провел телефонный разговор с Путиным, в котором предупредил его о "жестоких последствиях" для России в случае полномасштабного наступления в Украине. Путин же потребовал юридических гарантий, что НАТО не намерена расширяться на восток.
  • В Белом доме в тот же день сообщили, что США рассматривают вариант усиления военного присутствия на восточном фланге НАТО.
  • По данным "Левада-центра", 75% россиян считают вероятной войну России с Украиной.
  • Страны "Группы семи" предупредили Россию о серьезных последствиях в случае начала полномасштабной войны.

Денис Карловский, УП
Темы: БританияНАТОвойнаРосcияУкраина
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