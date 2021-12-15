Борис Джонсон: Вторжение России в Украину станет катастрофой для всего мира

Борис Джонсон в резиденции правительства на Даунинг-стрит 10 в Лондоне 12 декабря 2021 года. Фото: Getty Images

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в парламенте, что российское военное вторжение в Украину станет "катастрофой для всего мира".

Джерело: онлайн трансляция часа вопросов к правительству в Палате общин британского парламента

Прямая речь Джонсона: "Если Россия будет столь безрассудной и опрометчивой, чтобы начать вторжение на суверенную территорию Украины, то мы совместно с нашими союзниками применим чрезвычайно жесткий пакет экономических санкций.

Я сказал президенту Путину (в телефонном разговоре 13 декабря – ред.), что, я думаю, любые такие военные действия с его стороны станут катастрофой не только для России и Украины, но и для всего мира".

Детали: Джонсон пообещал, что Великобритания будет поддерживать Украину.

По его данным, НАТО усилят количество военных в странах-членах альянса, граничащих с Украиной.

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