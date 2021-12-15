"Омікрон" виявили у 77 країнах – ВООЗ

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус повідомив, що новий штам коронавірусу Omicron виявлений у 77 країнах світу.

Джерело: Гебреєсус, цитує сайт ВООЗ

Пряма мова: "Зараз 77 країн повідомили про випадки захворювання Omicron, і реальність така, що Omicron, ймовірно, є в більшості країн, навіть якщо його ще не зафіксовано".

"Omicron поширюється зі швидкістю, якої ми не спостерігали із жодним попереднім варіантом".

"Звичайно, ми вже зрозуміли, що недооцінюємо цей вірус на свій страх і ризик".

Деталі: Гебреєсус зауважив, що навіть незважаючи на легший перебіг хвороби при новому штамі, "велика кількість випадків може знову перевантажити непідготовлені системи охорони здоров’я".

Гендиректор ВООЗ закликав вакцинуватися задля збереження життя, а також до справедливого розподілу вакцин.

"Поява Omicron спонукала деякі країни розгорнути програми підвищення ефективності (вакцинації – ред.) для всього дорослого населення, навіть незважаючи на те, що нам бракує доказів ефективності бустерів проти цього варіанту", – зазначив Гебреєсус.

Він також повідомив, що "41 країна досі не змогла вакцинувати 10% населення, а 98 країн не досягли 40%".

"Якщо ми покінчимо з нерівністю, ми покінчимо з пандемією", – наголосив гендиректор ВООЗ.

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