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Данилов считает, что военных РФ на границе недостаточно для нападения

Четверг, 16 декабря 2021, 15:03
Алексей данилов, ФОТО: СНБО

Секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на границе с Россией сейчас 92 тысячи военнослужащих, но ей потребуется гораздо больше, если она собирается вторгнуться в Украину.

Источник: Данилов в интервью Reuters

Прямая речь Данилова: "Было некоторое (увеличение численности войск – ред.), но не настолько критично, чтобы мы могли сказать: вот оно, это (вторжение – ред.) произойдет сейчас".

Детали: По его словам, России потребуется не менее 500-600 тысяч солдат на границе, "чтобы держать ситуацию под контролем в случае наступления".

Данилов сказал, что Россия может увеличить численность войск очень быстро и в любой момент, но ей потребуется более 24 часов, чтобы подвести достаточное количество войск к границе для начала вторжения.

Также секретарь СНБО отметил, что Киев по-прежнему обеспокоен наращиванием военной мощи и что ситуация не претерпела больших изменений после видеозвонка 7 декабря, в котором президент США Джо Байден предупреждал президента России Владимира Путина о последствиях вторжения в Украину.

Напомним: В НАТО не видят признаков замедления наращивания Россией военных сил вблизи границ Украины.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что в случае полномасштабной войны с Россией НАТО не должно Украине ничего, но вместе с тем Украина является форпостом, даже не являясь членом Альянса.

Темы: ДаниловСНБОграницаРосcиявойна
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