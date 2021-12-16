В зоні ЧАЕС знайшли нові туристичні локації, але поки міряють радіацію
У Чорнобильскій зоні відчуження планують розширити туристичні маршрути, додавши до них нові локації.
Джерело: повідомлення члена громадської ради Держагентства України з управління зоною відчуження Ярослава Ємель’яненка
Пряма мова: "Нові туристичні маршрути прокладаються Чорнобильською Зоною…
Наразі запущений процес по радіаційним вимірюванням нових цікавих локацій та внесення їх у список дозволених для відвідування.
Всі попередні роки туроператори працювали по дуже обмежених маршрутах, на яких знаходяться ключові об'єкти показу. В той час, як більшість другорядних, але історично важливих об'єктів, необхідних для повного розкриття життя на цих територіях та подій з ліквідації, знаходяться поза маршрутами.
Серед таких локацій можуть з’явитися:
- все місто Прип'ять (бо раніше пересування містом було обмежене 4 вулицями)
- с. Новошепеличі, Товстий Ліс та ін.
- ЗС "Янів"
- вантажний порт м. Прип'ять
- територія 3-ї черги будівництва ЧАЕС
- історичне ПУСО "Рудня Вересня"
- Розсоха
- с. Машеве, Теремці, Ладижичі
- та ще кілька десятків об'єктів.
Розширення маршрутів допоможе не тільки збільшити кількість відвідувачів, зацікавлених історією Чорнобиля, але й збереже від знищення об'єкти на віддалених локаціях, адже туризм унеможливлює роботи з розпилу, - як це сталося з антеною ДУГА".
Деталі: Ємель’яненко вважає, що обмеження доступу до великої кількості об’єктів стимулювала нелегальні відвідання Чорнобильскої зони.
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Передісторія:
- У 2020 році стало відомо, що 220 км доріг у 30-ти кілометровій Чорнобильській зоні відчуження будуть передані на баланс Служби автомобільних доріг у Київській області.
- У червні 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що прагне шляхом ревіталізації перетворити територію навколо Чорнобильської АЕС з зони відчуження на "зону відродження".