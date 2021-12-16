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В зоні ЧАЕС знайшли нові туристичні локації, але поки міряють радіацію

Четвер, 16 грудня 2021, 17:16
В зоні ЧАЕС знайшли нові туристичні локації, але поки міряють радіацію
Фото: Українська правда

У Чорнобильскій зоні відчуження планують розширити туристичні маршрути, додавши до них нові локації.

Джерело: повідомлення члена громадської ради Держагентства України з управління зоною відчуження Ярослава Ємель’яненка

Пряма мова: "Нові туристичні маршрути прокладаються Чорнобильською Зоною…

Наразі запущений процес по радіаційним вимірюванням нових цікавих локацій та внесення їх у список дозволених для відвідування.

Всі попередні роки туроператори працювали по дуже обмежених маршрутах, на яких знаходяться ключові об'єкти показу. В той час, як більшість другорядних, але історично важливих об'єктів, необхідних для повного розкриття життя на цих територіях та подій з ліквідації, знаходяться поза маршрутами.

Серед таких локацій можуть з’явитися:

  • все місто Прип'ять (бо раніше пересування містом було обмежене 4 вулицями)
  • с. Новошепеличі, Товстий Ліс та ін.
  • ЗС "Янів"
  • вантажний порт м. Прип'ять
  • територія 3-ї черги будівництва ЧАЕС
  • історичне ПУСО "Рудня Вересня"
  • Розсоха
  • с. Машеве, Теремці, Ладижичі
  • та ще кілька десятків об'єктів.

Розширення маршрутів допоможе не тільки збільшити кількість відвідувачів, зацікавлених історією Чорнобиля, але й збереже від знищення об'єкти на віддалених локаціях, адже туризм унеможливлює роботи з розпилу, - як це сталося з антеною ДУГА".

Деталі: Ємель’яненко вважає, що обмеження доступу до великої кількості об’єктів стимулювала нелегальні відвідання Чорнобильскої зони.

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Передісторія:

  • У 2020 році стало відомо, що 220 км доріг у 30-ти кілометровій Чорнобильській зоні відчуження будуть передані на баланс Служби автомобільних доріг у Київській області.
  • У червні 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що прагне шляхом ревіталізації перетворити територію навколо Чорнобильської АЕС з зони відчуження на "зону відродження".

Українська правда

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Теми: Чорнобильтуризм
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