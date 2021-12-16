В зоні ЧАЕС знайшли нові туристичні локації, але поки міряють радіацію

У Чорнобильскій зоні відчуження планують розширити туристичні маршрути, додавши до них нові локації.

Джерело: повідомлення члена громадської ради Держагентства України з управління зоною відчуження Ярослава Ємель’яненка

Пряма мова: "Нові туристичні маршрути прокладаються Чорнобильською Зоною…

Наразі запущений процес по радіаційним вимірюванням нових цікавих локацій та внесення їх у список дозволених для відвідування.

Всі попередні роки туроператори працювали по дуже обмежених маршрутах, на яких знаходяться ключові об'єкти показу. В той час, як більшість другорядних, але історично важливих об'єктів, необхідних для повного розкриття життя на цих територіях та подій з ліквідації, знаходяться поза маршрутами.

Серед таких локацій можуть з’явитися:

все місто Прип'ять (бо раніше пересування містом було обмежене 4 вулицями)

с. Новошепеличі, Товстий Ліс та ін.

ЗС "Янів"

вантажний порт м. Прип'ять

територія 3-ї черги будівництва ЧАЕС

історичне ПУСО "Рудня Вересня"

Розсоха

с. Машеве, Теремці, Ладижичі

та ще кілька десятків об'єктів.

Розширення маршрутів допоможе не тільки збільшити кількість відвідувачів, зацікавлених історією Чорнобиля, але й збереже від знищення об'єкти на віддалених локаціях, адже туризм унеможливлює роботи з розпилу, - як це сталося з антеною ДУГА".

Деталі: Ємель’яненко вважає, що обмеження доступу до великої кількості об’єктів стимулювала нелегальні відвідання Чорнобильскої зони.

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