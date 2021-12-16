В зоне ЧАЭС обнаружили новые туристические локации, но пока меряют радиацию
В Чернобыльской зоне отчуждения планируют расширить туристические маршруты, добавив в них новые локации.
Источник: сообщение члена общественного совета Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения Ярослава Емельяненко
Прямая речь: "Новые туристические маршруты прокладываются по Чернобыльской Зоне…
Запущен процесс по радиационным измерениям новых интересных локаций и внесение их в список разрешенных для посещения.
Все предыдущие годы туроператоры работали по очень ограниченным маршрутам, на которых находятся ключевые объекты показа. В то время как большинство второстепенных, но исторически важных объектов, необходимых для полного раскрытия жизни на этих территориях и событий по ликвидации, находятся вне маршрутов.
Среди таких локаций могут появиться:
- весь город Припять (потому что раньше передвижение по городу было ограничено 4 улицами)
- с. Новошепеличи, Толстый Лес и др.
- "Янив"
- грузовой порт г. Припять
- территория 3-й очереди строительства ЧАЭС
- историческое ПуСО "Рудня Вересня"
- Рассоха
- с. Машево, Теремцы, Ладыжичи
- и еще несколько десятков объектов.
Расширение маршрутов поможет не только увеличить количество посетителей, заинтересованных историей Чернобыля, но и сохранит от уничтожения объекты на отдаленных локациях, ведь туризм делает невозможными работы по распилу, - как это произошло с антенной ДУГА".
Детали: Емельяненко считает, что ограничение доступа к большому количеству объектов стимулировало нелегальные посещения Чернобыльской зоны.
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Предыстория:
- В 2020 году стало известно, что 220 км дорог в 30-ти километровой Чернобыльской зоне отчуждения будут переданы на баланс Службы автомобильных дорог в Киевской области.
- В июне 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что стремится путём ревитализации превратить территорию вокруг Чернобыльской АЭС из зоны отчуждения в "зону возрождения".