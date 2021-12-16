В зоне ЧАЭС обнаружили новые туристические локации, но пока меряют радиацию

В Чернобыльской зоне отчуждения планируют расширить туристические маршруты, добавив в них новые локации.

Источник: сообщение члена общественного совета Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения Ярослава Емельяненко

Прямая речь: "Новые туристические маршруты прокладываются по Чернобыльской Зоне…

Запущен процесс по радиационным измерениям новых интересных локаций и внесение их в список разрешенных для посещения.

Все предыдущие годы туроператоры работали по очень ограниченным маршрутам, на которых находятся ключевые объекты показа. В то время как большинство второстепенных, но исторически важных объектов, необходимых для полного раскрытия жизни на этих территориях и событий по ликвидации, находятся вне маршрутов.

Среди таких локаций могут появиться:

весь город Припять (потому что раньше передвижение по городу было ограничено 4 улицами)

с. Новошепеличи, Толстый Лес и др.

"Янив"

грузовой порт г. Припять

территория 3-й очереди строительства ЧАЭС

историческое ПуСО "Рудня Вересня"

Рассоха

с. Машево, Теремцы, Ладыжичи

и еще несколько десятков объектов.

Расширение маршрутов поможет не только увеличить количество посетителей, заинтересованных историей Чернобыля, но и сохранит от уничтожения объекты на отдаленных локациях, ведь туризм делает невозможными работы по распилу, - как это произошло с антенной ДУГА".

Детали: Емельяненко считает, что ограничение доступа к большому количеству объектов стимулировало нелегальные посещения Чернобыльской зоны.

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