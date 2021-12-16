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В зоне ЧАЭС обнаружили новые туристические локации, но пока меряют радиацию

Четверг, 16 декабря 2021, 18:16

В Чернобыльской зоне отчуждения планируют расширить туристические маршруты, добавив в них новые локации.

Источник: сообщение члена общественного совета Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения Ярослава Емельяненко

Прямая речь: "Новые туристические маршруты прокладываются по Чернобыльской Зоне…

Запущен процесс по радиационным измерениям новых интересных локаций и внесение их в список разрешенных для посещения.

Все предыдущие годы туроператоры работали по очень ограниченным маршрутам, на которых находятся ключевые объекты показа. В то время как большинство второстепенных, но исторически важных объектов, необходимых для полного раскрытия жизни на этих территориях и событий по ликвидации, находятся вне маршрутов.

Среди таких локаций могут появиться:

  • весь город Припять (потому что раньше передвижение по городу было ограничено 4 улицами)
  • с. Новошепеличи, Толстый Лес и др.
  • "Янив"
  • грузовой порт г. Припять
  • территория 3-й очереди строительства ЧАЭС
  • историческое ПуСО "Рудня Вересня"
  • Рассоха
  • с. Машево, Теремцы, Ладыжичи
  • и еще несколько десятков объектов.

Расширение маршрутов поможет не только увеличить количество посетителей, заинтересованных историей Чернобыля, но и сохранит от уничтожения объекты на отдаленных локациях, ведь туризм делает невозможными работы по распилу, - как это произошло с антенной ДУГА".

Детали: Емельяненко считает, что ограничение доступа к большому количеству объектов стимулировало нелегальные посещения Чернобыльской зоны.

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Предыстория:

  • В 2020 году стало известно, что 220 км дорог в 30-ти километровой Чернобыльской зоне отчуждения будут переданы на баланс Службы автомобильных дорог в Киевской области.
  • В июне 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что стремится путём ревитализации превратить территорию вокруг Чернобыльской АЭС из зоны отчуждения в "зону возрождения".

Украинская правда
Темы: Чернобыльтуризм
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