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З сайту російского суду зникла ухвала про війська РФ в ОРДЛО

Четвер, 16 грудня 2021, 19:14
Російський військовий бере участь у навчаннях "Рубеж-2021" в Киргизстані. Фото: Getty Images

Текст ухвали суду в Ростові-на-Дону, у якій визнано наявність російських кадрових військовослужбовців на Донбасі, зникла з веб-сайту суду, але в Інтернеті є архівована версія.

Джерело: російське опозиційне видання "Новая газета"

Деталі: Після розголосу в медіа ухвала Кіровського районного суду Ростова-на-Дону за 10 грудня щезла з сайту суду.

Користувачі зберегли видалену версію у веб-архіві.

Передісторія:

  • У рішенні Кіровського райсуду в Ростові-на-Дону російські судді визнали постачання продовольства російським кадровим службовцям у Донецькій та Луганській областях. Таким чином, суд підтвердив те, що Кремль завжди заперечував, – присутність російських солдатів на окупованому Донбасі.
  • Підполковник з Південного військового округу, як наполягав захист, зажадав від його начальника 90 тисяч рублів на місяць, щоб не перешкоджати роботі з поставок. Інакше офіцер, як сказано у вироку, "обіцяв зривати постачання на користь військовослужбовців РФ, які перебувають на бойовому чергуванні в "ДНР" та "ЛНР".
  • У тексті вироку повідомляється, що постачання проходили як мінімум у 2018 та 2019 році. Восени 2018 року через затримку відправлення колони санітарним контролем було зіпсовано продовольство на суму близько 30 мільйонів рублів.
  • Речник Кремля Дмітрій Пєсков прокоментував рішення російського суду: на його думку, у рішенні суду "точно" хтось зробив одрук.
  • У Міністерстві закордонних справ України вважають, що це рішення можуть використати в міжнародних судах як ще один доказ агресії російських військ на території України.

Українська правда
Теми: Росіякурйозвійнасуд


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