З сайту російского суду зникла ухвала про війська РФ в ОРДЛО

Російський військовий бере участь у навчаннях "Рубеж-2021" в Киргизстані. Фото: Getty Images

Текст ухвали суду в Ростові-на-Дону, у якій визнано наявність російських кадрових військовослужбовців на Донбасі, зникла з веб-сайту суду, але в Інтернеті є архівована версія.

Джерело: російське опозиційне видання "Новая газета"

Деталі: Після розголосу в медіа ухвала Кіровського районного суду Ростова-на-Дону за 10 грудня щезла з сайту суду.

Користувачі зберегли видалену версію у веб-архіві.

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