Из сайта российского суда исчезло постановление о войсках РФ в ОРДЛО

Российский военный принимает участие в учениях "Рубеж-2021" в Киргызстане. Фото: Getty Images

Текст постановления суда в Ростове-на-Дону, в котором признано наличие российских кадровых военнослужащих на Донбассе, исчезла с сайта суда, но в Интернете сохранилась архивированная версия.

Источник: российское оппозиционное издание "Новая газета"

Детали: После огласки в медиа постановление Кировского районного суда Ростова-на-Дону за 10 декабря исчезло с сайта суда.

Пользователи сохранили удалённую версию в веб-архиве.

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