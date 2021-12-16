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Из сайта российского суда исчезло постановление о войсках РФ в ОРДЛО

Четверг, 16 декабря 2021, 18:14
Из сайта российского суда исчезло постановление о войсках РФ в ОРДЛО
Российский военный принимает участие в учениях "Рубеж-2021" в Киргызстане. Фото: Getty Images

Текст постановления суда в Ростове-на-Дону, в котором признано наличие российских кадровых военнослужащих на Донбассе, исчезла с сайта суда, но в Интернете сохранилась архивированная версия.

Источник: российское оппозиционное издание "Новая газета"

Детали: После огласки в медиа постановление Кировского районного суда Ростова-на-Дону за 10 декабря исчезло с сайта суда.

Пользователи сохранили удалённую версию в веб-архиве.

Предыстория: 

  • В решении Кировского райсуда в Ростове-на-Дону российские судьи признали факт неоднократных поставок продовольствия российским кадровым военнослужащим в Донецкой и Луганской областях. Таким образом, суд подтвердил то, что Кремль всегда отрицал – присутствие российских солдат на оккупированном Донбассе.
  • Подполковник из Южного военного округа, как настаивала защита, потребовал от его начальника 90 тысяч рублей в месяц, чтобы не препятствовать работе по поставкам. Иначе офицер, как говорится в приговоре, "обещал срывать поставки в пользу военнослужащих РФ, находящихся на боевом дежурстве в "ДНР" и "ЛНР".
  • В тексте приговора сообщается, что поставки проходили как минимум в 2018 и 2019 году. Осенью 2018 года из-за задержки отправки колонны санитарным контролем была испорчено продовольствия на сумму около 30 миллионов рублей.
  • Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение российского суда: по его мнению, в решении суда "точно" кто-то сделал опечатку.
  • В Министерстве иностранных дел Украины считают, что это решение может быть использовано в международных судах как еще одно доказательство агрессии российских войск на территории Украины.

Украинская правда

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Темы: Росcиякурьезвойнасуд
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