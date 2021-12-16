Из сайта российского суда исчезло постановление о войсках РФ в ОРДЛО
Четверг, 16 декабря 2021, 19:14
Текст постановления суда в Ростове-на-Дону, в котором признано наличие российских кадровых военнослужащих на Донбассе, исчезла с сайта суда, но в Интернете сохранилась архивированная версия.
Источник: российское оппозиционное издание "Новая газета"
Детали: После огласки в медиа постановление Кировского районного суда Ростова-на-Дону за 10 декабря исчезло с сайта суда.
Пользователи сохранили удалённую версию в веб-архиве.
Предыстория:
- В решении Кировского райсуда в Ростове-на-Дону российские судьи признали факт неоднократных поставок продовольствия российским кадровым военнослужащим в Донецкой и Луганской областях. Таким образом, суд подтвердил то, что Кремль всегда отрицал – присутствие российских солдат на оккупированном Донбассе.
- Подполковник из Южного военного округа, как настаивала защита, потребовал от его начальника 90 тысяч рублей в месяц, чтобы не препятствовать работе по поставкам. Иначе офицер, как говорится в приговоре, "обещал срывать поставки в пользу военнослужащих РФ, находящихся на боевом дежурстве в "ДНР" и "ЛНР".
- В тексте приговора сообщается, что поставки проходили как минимум в 2018 и 2019 году. Осенью 2018 года из-за задержки отправки колонны санитарным контролем была испорчено продовольствия на сумму около 30 миллионов рублей.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение российского суда: по его мнению, в решении суда "точно" кто-то сделал опечатку.
- В Министерстве иностранных дел Украины считают, что это решение может быть использовано в международных судах как еще одно доказательство агрессии российских войск на территории Украины.
Украинская правда