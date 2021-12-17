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G7 про Omicron: Найсерйозніша загроза охороні здоров'я у світі

П'ятниця, 17 грудня 2021, 03:25
G7 про Omicron: Найсерйозніша загроза охороні здоров'я у світі
ФОТО: GETTY IMAGES

G7 ("Велика сімка") назвала варіант Omicron "найсерйознішою загрозою" для глобальної охорони здоров'я.

Джерело: заява міністрів охорони здоров'я G7 за підсумками їхньої зустрічі, The Guardian

Дослівно: "Міністри, глибоко стурбовані зростанням кількості випадків захворювання, погодилися з тим, що ці події (пов'язані із Omicron – УП) слід розглядати як найсерйознішу поточну загрозу для глобальної охорони здоров'я.

Як ніколи важливо тісно співпрацювати, відстежувати та обмінюватися даними. Це буде ключем до вирішення ситуації, що швидко розвивається".

Знати більше: Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Нагадаємо

  • 25 листопада у ПАР виявили новий варіант COVID-19 - B.1.1.529, "Омікрон".
  • Повідомлялося, що "Омікрон" має "дуже незвичайну сукупність" мутацій, які викликають занепокоєння. 
  • Агентство безпеки охорони здоров'я Великобританії заявило, що варіант  B.1.1.529 має спайковий білок, який різко відрізняється від того, який міститься у вихідному коронавірусі, на якому засновані вакцини COVID-19.
  • Станом на 15 грудня "Омікрон" виявили у 77 країнах.
  • У ВООЗ заявили, що Omicron більш заразний, ніж Delta, і знижує ефективність вакцини, але викликає менш серйозні симптоми.

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусG7
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