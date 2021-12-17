G7 про Omicron: Найсерйозніша загроза охороні здоров'я у світі

G7 ("Велика сімка") назвала варіант Omicron "найсерйознішою загрозою" для глобальної охорони здоров'я.

Джерело: заява міністрів охорони здоров'я G7 за підсумками їхньої зустрічі, The Guardian

Дослівно: "Міністри, глибоко стурбовані зростанням кількості випадків захворювання, погодилися з тим, що ці події (пов'язані із Omicron – УП) слід розглядати як найсерйознішу поточну загрозу для глобальної охорони здоров'я.

Як ніколи важливо тісно співпрацювати, відстежувати та обмінюватися даними. Це буде ключем до вирішення ситуації, що швидко розвивається".

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