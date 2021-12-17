Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

G7 об Omicron: Самая серьезная угроза здравоохранению в мире

Пятница, 17 декабря 2021, 04:25
ФОТО: GETTY IMAGES

G7 ("Большая семерка") назвала вариант Omicron "самой серьезной угрозой" для глобального здравоохранения.

Источник: заявление министров здравоохранения G7 по итогам их встречи, The Guardian

Дословно: "Министры, глубоко обеспокоенные ростом количества случаев заболевания, согласились с тем, что эти события (связанные с Omicron – УП) следует рассматривать как наиболее серьезную текущую угрозу для глобального здравоохранения.

Как никогда важно тесно сотрудничать, отслеживать и обмениваться данными. Это будет ключом к решению быстроразвивающейся ситуации".

Знать больше: Штамм COVID-19 "Омикрон": симптомы, мутации, заразность и эффективность вакцин

Напомним:

  • 25 ноября в ЮАР обнаружили новый вариант COVID-19 - B.1.1.529, "Омикрон".
  • Сообщалось, что у "Омикрона"  "очень необычная совокупность" мутаций, вызывающих беспокойство.
  • Агентство безопасности здравоохранения Великобритании заявило, что вариант B.1.1.529 имеет спаечный белок, резко отличающийся от содержащегося в исходном коронавирусе, на котором основаны вакцины COVID-19.
  • По состоянию на 15 декабря "Омикрон" был обнаружен в 77 странах.
  • В ВОЗ заявили, что Omicron более заразен, чем Delta, и снижает эффективность вакцины, но вызывает менее серьезные симптомы.

Темы: коронавирусG7
powered by lun.ua
Главное сегодня

Литва заявила о готовности передать Украине летальное оружие

Делегация Конгресса США посетила Украину

У США есть "четырехнедельное окно", чтобы предотвратить вторжение РФ в Украину – чиновник

фотоЧерниговский депутат насмерть сбил велосипедиста и пытался скрыться

Министры обороны Германии и Литвы жестко ответили на требования Кремля о "гарантиях безопасности"

Украинцы начали тратить свою тысячу из проекта єПідтримка

Все новости...
коронавирус
В мире обнаружили более 700 тысяч новых случаев COVID-19
В Италии — больше всего новых Covid-случаев за 9 месяцев
Локдауна не будет, но с масками будем жить еще долго – Шмигаль
Последние новости
22:47
Законопроект о дистанционном голосовании могут внести после Нового года – Стефанчук
22:04
В Киеве и большинстве областей ночью и утром гололедица – синоптики
21:49
Следующие три уикенда в Украине будут длинными
20:51
В России заявили, что ЕС в сфере безопасности находится под полным контролем НАТО
20:40
Новости экономики: подписание законов, газ для ТЭС
20:16
Литва заявила о готовности передать Украине летальное оружие
19:38
В Брюсселе третий раз прошел многотысячный протест против Covid-политики правительства
19:14
Делегация Конгресса США посетила Украину
18:47
ПЦУ может ослабить или отменить пост на Новый год – Епифаний
18:20
"Омикрон" стал доминирующим штаммом коронавируса в Ирландии
Все новости...