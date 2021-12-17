G7 об Omicron: Самая серьезная угроза здравоохранению в мире
Пятница, 17 декабря 2021, 03:25
G7 ("Большая семерка") назвала вариант Omicron "самой серьезной угрозой" для глобального здравоохранения.
Источник: заявление министров здравоохранения G7 по итогам их встречи, The Guardian
Дословно: "Министры, глубоко обеспокоенные ростом количества случаев заболевания, согласились с тем, что эти события (связанные с Omicron – УП) следует рассматривать как наиболее серьезную текущую угрозу для глобального здравоохранения.
Как никогда важно тесно сотрудничать, отслеживать и обмениваться данными. Это будет ключом к решению быстроразвивающейся ситуации".
Знать больше: Штамм COVID-19 "Омикрон": симптомы, мутации, заразность и эффективность вакцин
Напомним:
- 25 ноября в ЮАР обнаружили новый вариант COVID-19 - B.1.1.529, "Омикрон".
- Сообщалось, что у "Омикрона" "очень необычная совокупность" мутаций, вызывающих беспокойство.
- Агентство безопасности здравоохранения Великобритании заявило, что вариант B.1.1.529 имеет спаечный белок, резко отличающийся от содержащегося в исходном коронавирусе, на котором основаны вакцины COVID-19.
- По состоянию на 15 декабря "Омикрон" был обнаружен в 77 странах.
- В ВОЗ заявили, что Omicron более заразен, чем Delta, и снижает эффективность вакцины, но вызывает менее серьезные симптомы.