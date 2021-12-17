G7 об Omicron: Самая серьезная угроза здравоохранению в мире

G7 ("Большая семерка") назвала вариант Omicron "самой серьезной угрозой" для глобального здравоохранения.

Источник: заявление министров здравоохранения G7 по итогам их встречи, The Guardian

Дословно: "Министры, глубоко обеспокоенные ростом количества случаев заболевания, согласились с тем, что эти события (связанные с Omicron – УП) следует рассматривать как наиболее серьезную текущую угрозу для глобального здравоохранения.

Как никогда важно тесно сотрудничать, отслеживать и обмениваться данными. Это будет ключом к решению быстроразвивающейся ситуации".

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Напомним: