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G7 об Omicron: Самая серьезная угроза здравоохранению в мире

Пятница, 17 декабря 2021, 03:25
G7 об Omicron: Самая серьезная угроза здравоохранению в мире
ФОТО: GETTY IMAGES

G7 ("Большая семерка") назвала вариант Omicron "самой серьезной угрозой" для глобального здравоохранения.

Источник: заявление министров здравоохранения G7 по итогам их встречи, The Guardian

Дословно: "Министры, глубоко обеспокоенные ростом количества случаев заболевания, согласились с тем, что эти события (связанные с Omicron – УП) следует рассматривать как наиболее серьезную текущую угрозу для глобального здравоохранения.

Как никогда важно тесно сотрудничать, отслеживать и обмениваться данными. Это будет ключом к решению быстроразвивающейся ситуации".

Знать больше: Штамм COVID-19 "Омикрон": симптомы, мутации, заразность и эффективность вакцин

Напомним:

  • 25 ноября в ЮАР обнаружили новый вариант COVID-19 - B.1.1.529, "Омикрон".
  • Сообщалось, что у "Омикрона"  "очень необычная совокупность" мутаций, вызывающих беспокойство.
  • Агентство безопасности здравоохранения Великобритании заявило, что вариант B.1.1.529 имеет спаечный белок, резко отличающийся от содержащегося в исходном коронавирусе, на котором основаны вакцины COVID-19.
  • По состоянию на 15 декабря "Омикрон" был обнаружен в 77 странах.
  • В ВОЗ заявили, что Omicron более заразен, чем Delta, и снижает эффективность вакцины, но вызывает менее серьезные симптомы.

Темы: коронавирусG7
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