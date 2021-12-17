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На Донбассе погиб украинский военный

Пятница, 17 декабря 2021, 07:05
ФОТО: GETTY IMAGES

16 декабря на Донбассе погиб украинский военный – он получил ранение, несовместимое с жизнью.

Источник: штаб ООС

Детали: В общем 16 декабря на Донбассе со стороны боевиков было 5 нарушений режима прекращения огня.

В направлении Новолуганского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия, вблизи Песков – из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

В районе Золотого-4 и Травневого противник стрелял из автоматических станковых гранатометов, недалеко от Павлополя - из стрелкового оружия.

Как сообщается, украинские защитники открывали ответный огонь.

Напомним: Как уже сообщалось, 16 декабря один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. 

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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