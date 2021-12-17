На Донбассе погиб украинский военный
Пятница, 17 декабря 2021, 07:05
16 декабря на Донбассе погиб украинский военный – он получил ранение, несовместимое с жизнью.
Источник: штаб ООС
Детали: В общем 16 декабря на Донбассе со стороны боевиков было 5 нарушений режима прекращения огня.
В направлении Новолуганского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия, вблизи Песков – из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
В районе Золотого-4 и Травневого противник стрелял из автоматических станковых гранатометов, недалеко от Павлополя - из стрелкового оружия.
Как сообщается, украинские защитники открывали ответный огонь.
Напомним: Как уже сообщалось, 16 декабря один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.
Украинская правда