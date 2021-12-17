Скандальна ДТП у Харкові: адвокати подали заяву про новий злочин
Юридична компанія "Міллер", яка представляє інтереси родини загиблого у скандальній аварії за участю автомобіля "Інфініті" у Харкові, подала заяву про новий злочин у цій справі.
Джерело: "Міллер" у Facebook
Дослівно "Міллер": "У ході розслідування провадження за фактом ДТП, нами було встановлено обставини, що вказують на факти можливого вчинення Харківським Миколою декількох кримінальних правопорушень пов'язаних з незаконним заволодінням транспортними засобами".
Деталі: Повідомляється, що адвокати на адресу Харківської обласної прокуратури скерували заяву про злочин за ч. 1 та ч. 3 ст. 289 ККУ.
Також у "Міллер" зазначили, що станом на 17 грудня слідство отримало висновки ключових експертиз по справі:
- Психіатричної, яка підтвердила факт осудності Миколи Харківського (Психічних захворювань, які могли вплинути на поведінку підозрюваного не було. Його психічний стан на даний час не потребує застосування примусових заходів медичного характеру),
- Комплексної експертизи відео, звукозапису та автотехнічної експертизи (встановлено, що причиною виникнення ДТП є порушення правил дорожнього руху водієм Харківським – проїзд на забороняючий рух червоний сигнал світлофору. Швидкість руху авто становила 180 км/год. З моменту перетину автомобілем Infiniti стоп-лінії перед перехрестям до моменту зіткнення минуло 0.7 секунди, що не дало можливості водію Chevrolet Aveo зреагувати на небезпеку).
- Судово-медичної (визначена тяжкість тілесних ушкоджень, отриманих потерпілими, підтверджено факт загибелі однієї людини та отримання травм трьома іншими потерпілими внаслідок аварії).
На даний час сторона обвинувачення вирішує питання про продовження терміну досудового розслідування та терміну тримання під вартою підозрюваного.
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Передісторія:
- 26 жовтня у Харкові 16-річний водій "Інфініті" на великій швидкості виїхав на червоне світло і спричинив смертельну аварію,в якій загинув чоловік.
- Наразі Микола Харківський перебуває під вартою.
- Хлопець неодноразово потрапляв у поле зору поліції. Так, у 2019 році, коли йому було 14 років, у нього виник конфлікт із жінкою у супермаркеті. Підліток вистрілив у неї із травматичного пістолета, після чого направив зброю у бік її сина.