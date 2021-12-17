Скандальное ДТП в Харькове: адвокаты подали заявление о новом преступлении

Юридическая компания "Миллер", представляющая интересы семьи погибшего в скандальной аварии с участием автомобиля "Инфинити" в Харькове, подала заявление о новом преступлении по этому делу.

Источник: "Миллер" в Facebook

Дословно "Миллер": "В ходе расследования производства по факту ДТП нами были установлены обстоятельства, указывающие на факты возможного совершения Харьковским Николаем нескольких уголовных правонарушений, связанных с незаконным завладением транспортными средствами".

Детали: Сообщается, что адвокаты в адрес Харьковской областной прокуратуры направили заявление о преступлении по ч. 1 и ч. 3 ст. 289 УКУ.

Также в "Миллере" отметили, что по состоянию на 17 декабря следствие получило заключения ключевых экспертиз по делу:

Психиатрической , которая подтвердила факт вменяемости Николая Харьковского (Психических заболеваний, которые могли повлиять на поведение подозреваемого не было. Его психическое состояние в настоящее время не требует применения принудительных мер медицинского характера),

, которая подтвердила факт вменяемости Николая Харьковского (Психических заболеваний, которые могли повлиять на поведение подозреваемого не было. Его психическое состояние в настоящее время не требует применения принудительных мер медицинского характера), Комплексной экспертизы видео, звукозаписи и автотехнической экспертизы (установлено, что причиной ДТП является нарушение правил дорожного движения водителем Харьковским – проезд на запрещающий движение красный сигнал светофора. Скорость движения машины составляла 180 км/ч. С момента пересечения автомобилем Infiniti стоп-линии перед перекрестком до момента столкновения прошло 0.7 секунды, что не позволило водителю Chevrolet Aveo среагировать на опасность).

(установлено, что причиной ДТП является нарушение правил дорожного движения водителем Харьковским – проезд на запрещающий движение красный сигнал светофора. Скорость движения машины составляла 180 км/ч. С момента пересечения автомобилем Infiniti стоп-линии перед перекрестком до момента столкновения прошло 0.7 секунды, что не позволило водителю Chevrolet Aveo среагировать на опасность). Судебно-медицинской (определена тяжесть телесных повреждений, полученных потерпевшими, подтвержден факт гибели одного человека и получение травм тремя другими потерпевшими в результате аварии).

В настоящее время сторона обвинения решает вопрос о продлении срока досудебного расследования и срока содержания под стражей подозреваемого.

Читайте также: Осторожно, дети! Как завершились самые громкие "мажорные" аварии и что с ними делать

Предыстория: