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Скандальное ДТП в Харькове: адвокаты подали заявление о новом преступлении

Пятница, 17 декабря 2021, 12:27
Скандальное ДТП в Харькове: адвокаты подали заявление о новом преступлении
Николай Харьковский. Фото suspilne.media

Юридическая компания "Миллер", представляющая интересы семьи погибшего в скандальной аварии с участием автомобиля "Инфинити" в Харькове, подала заявление о новом преступлении по этому делу.

Источник: "Миллер" в Facebook

Дословно "Миллер": "В ходе расследования производства по факту ДТП нами были установлены обстоятельства, указывающие на факты возможного совершения Харьковским Николаем нескольких уголовных правонарушений, связанных с незаконным завладением транспортными средствами".

Детали: Сообщается, что адвокаты в адрес Харьковской областной прокуратуры направили заявление о преступлении по ч. 1 и ч. 3 ст. 289 УКУ.

Также в "Миллере" отметили, что по состоянию на 17 декабря следствие получило заключения ключевых экспертиз по делу:

  • Психиатрической, которая подтвердила факт вменяемости Николая Харьковского (Психических заболеваний, которые могли повлиять на поведение подозреваемого не было. Его психическое состояние в настоящее время не требует применения принудительных мер медицинского характера),
  • Комплексной экспертизы видео, звукозаписи и автотехнической экспертизы (установлено, что причиной ДТП является нарушение правил дорожного движения водителем Харьковским – проезд на запрещающий движение красный сигнал светофора. Скорость движения машины составляла 180 км/ч. С момента пересечения автомобилем Infiniti стоп-линии перед перекрестком до момента столкновения прошло 0.7 секунды, что не позволило водителю Chevrolet Aveo среагировать на опасность).
  • Судебно-медицинской (определена тяжесть телесных повреждений, полученных потерпевшими, подтвержден факт гибели одного человека и получение травм тремя другими потерпевшими в результате аварии).

В настоящее время сторона обвинения решает вопрос о продлении срока досудебного расследования и срока содержания под стражей подозреваемого.

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Предыстория:

  • 26 октября в Харькове 16-летний водитель "Инфинити" на большой скорости выехал на красный свет и привел к смертельной аварии, в которой погиб мужчина.
  • Сейчас несовершеннолетний Николай Харьковский находится под стражей.
  • Харьковский не раз попадал в поле зрения полиции. Так, в 2019 году, когда ему было 14 лет, у него возник конфликт с женщиной в супермаркете. Подросток выстрелил в нее из травматического пистолета, после чего направил оружие в сторону сына.

Украинская правда

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Темы: ДТПХарьков
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