США: Російський суд лише підтвердив, що РФ не посередник, а агресор для України

Посольство США в Україні заявило, що дані у рішенні Кіровського райсуду в Ростові-на-Дону РФ про наявність російських кадрових військовослужбовців на Донбасі ще раз підтвердила, що Росія не посередник у конфлікті, а агресор.

Джерело: повідомлення посольства США в Україні у Twitter

Дослівно: "Російський суд підтвердив те, що ми всі знаємо – російські війська розміщені в Україні. Росія є агресором, а не посередником".

Що цьому передувало: