Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

США: Російський суд лише підтвердив, що РФ не посередник, а агресор для України

П'ятниця, 17 грудня 2021, 13:52
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ UNSPLASH

Посольство США в Україні заявило, що дані у рішенні Кіровського райсуду в Ростові-на-Дону РФ про наявність російських кадрових військовослужбовців на Донбасі ще раз підтвердила, що Росія не посередник у конфлікті, а агресор.

Джерело: повідомлення посольства США в Україні у Twitter

Дослівно: "Російський суд підтвердив те, що ми всі знаємо – російські війська розміщені в Україні. Росія є агресором, а не посередником".

Що цьому передувало:

  • У рішенні Кіровського райсуду в Ростові-на-Дону російські судді визнали постачання продовольства російським кадровим службовцям у Донецькій та Луганській областях. Таким чином, суд підтвердив те, що Кремль завжди заперечував, – присутність російських солдатів на окупованому Донбасі.
  • У тексті вироку повідомляється, що постачання проходили як мінімум у 2018 та 2019 році. Восени 2018 року через затримку відправлення колони санітарним контролем було зіпсовано продовольство на суму близько 30 мільйонів рублів.
  • Речник Кремля Дмітрій Пєсков прокоментував рішення російського суду: на його думку, у рішенні суду "точно" хтось зробив одрук.
  • У Міністерстві закордонних справ України вважають, що це рішення можуть використати в міжнародних судах як ще один доказ агресії російських військ на території України.

Теми: СШАРосіяДонбас


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кулеба закликав Захід чітко вказати санкції в разі вторгнення Росії в Україну

Україні потрібне від партнерів наступальне озброєння – Резніков

Росія перейшла до прямих погроз НАТО

відеоПовноваження прикордонників розширили

Доступне громадянство для росіян, що воюють за Україну: Зеленський підписав закон

відео, фотоУ столиці засвітили головну ялинку України

Усі новини...
США
США закликають ЄС підготувати санкції проти Росії у сфері енергетики та банків - ЗМІ
Радники регулятора США рекомендували вакцинуватися Pfizer та Moderna замість J&J
На переданих Україні катерах Island встановлять американське озброєння – командувач ВМС
Останні новини
06:32
Україна – знову 3-тя в Європі за добовою смертністю від Covid
05:40
Супертайфун на Філіппінах забрав життя щонайменше 75 осіб
04:47
Сенат США проголосує у січні за санкції проти "Північного потоку-2" – ЗМІ
03:36
Нідерланди запроваджують локдаун на новорічні свята
02:37
Німеччина обмежує в’їзд із Британії через Omicron
01:38
Через нещасний випадок на Дніпропетровщині постраждали троє шахтарів
00:50
Кулеба закликав Захід чітко вказати санкції в разі вторгнення Росії в Україну
23:39
мапа"Гвоздики" і танки: окупаційні війська стягують до лінії фронту озброєння
23:13
У Барселоні протести проти більшої кількості іспанської мови у школах
22:55
Україні потрібне від партнерів наступальне озброєння – Резніков
Усі новини...