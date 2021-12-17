США: Російський суд лише підтвердив, що РФ не посередник, а агресор для України
П'ятниця, 17 грудня 2021, 13:52
Посольство США в Україні заявило, що дані у рішенні Кіровського райсуду в Ростові-на-Дону РФ про наявність російських кадрових військовослужбовців на Донбасі ще раз підтвердила, що Росія не посередник у конфлікті, а агресор.
Джерело: повідомлення посольства США в Україні у Twitter
Дослівно: "Російський суд підтвердив те, що ми всі знаємо – російські війська розміщені в Україні. Росія є агресором, а не посередником".
Що цьому передувало:
- У рішенні Кіровського райсуду в Ростові-на-Дону російські судді визнали постачання продовольства російським кадровим службовцям у Донецькій та Луганській областях. Таким чином, суд підтвердив те, що Кремль завжди заперечував, – присутність російських солдатів на окупованому Донбасі.
- У тексті вироку повідомляється, що постачання проходили як мінімум у 2018 та 2019 році. Восени 2018 року через затримку відправлення колони санітарним контролем було зіпсовано продовольство на суму близько 30 мільйонів рублів.
- Речник Кремля Дмітрій Пєсков прокоментував рішення російського суду: на його думку, у рішенні суду "точно" хтось зробив одрук.
- У Міністерстві закордонних справ України вважають, що це рішення можуть використати в міжнародних судах як ще один доказ агресії російських військ на території України.